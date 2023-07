EGR executa serviços e intervenções em oito rodovias nesta semana

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) executa, a partir desta segunda-feira (31/7), 13 frentes de trabalho em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Ao todo, sete estradas receberão obras e intervenções. Os serviços incluem construção de duas rotatórias no Vale do Taquari, de um viaduto na Serra Gaúcha e de uma ponte na Região Metropolitana; e manutenção asfáltica no Norte do Estado, na Serra e no Vale do Taquari; além de limpeza de margens, roçadas e conservação rotineira.

Em decorrência da presença de trabalhadores e máquinas na pista executando os trabalhos, eventualmente podem ocorrer bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. Por isso, é importante dirigir com prudência, de forma atenta às sinalizações e aos limites de velocidade indicados nas rodovias.

Na Região Metropolitana e em estradas que ligam ao litoral, as equipes trabalham na construção da nova ponte no km 3,5 da ERS-474, em Santo Antônio da Patrulha. Após o içamento das 22 aduelas, a formatação das duas galerias e a colocação da laje superior, as equipes finalizaram os muros laterais da nova estrutura e concentram as atenções aos serviços na pista, incluindo a implantação da nova sinalização viária. Também estão previstos serviços de roçada e limpeza das margens da ERS-040, do km 50 ao 90, entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal.

Nas estradas do Vale do Taquari, as obras estão concentradas na pavimentação asfáltica da rotatória no km 27 da RSC-453, em Lajeado. Também na RSC-453, do km 24,8 ao 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado, equipes trabalham na manutenção asfáltica do segmento. Em outra frente de trabalho, a EGR atua na construção da segunda rótula, no km 29, também em Lajeado. Além disso, haverá instalação de placas e pintura no km 27 da RSC-453. Ocorrerá ainda trabalhos de roçada, limpeza das margens e conservação na ERS-129, do km 85 ao 100, entre Muçum e Vespasiano Corrêa; na ERS-130, do km 90 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado; e na RSC-453, do km 50 ao 97, entre Teutônia e Garibaldi.

Já na Serra e Hortênsias, as equipes estão concluindo a colocação dos muros de contenção nas alças em que os veículos se deslocarão para acessar a elevada. Estão avançando também na terraplanagem do viaduto de Gramado, localizado no km 36 da ERS-115. Na ERS-235, do km 22,5 ao 25, também em Gramado, as equipes estarão realizando manutenção asfáltica do pavimento. Na RSC-453, do km 50 ao 97, entre Teutônia e Garibaldi, haverá roçada, limpeza das margens e conservação.

No Norte do Estado, ocorre a fresagem e a renovação asfáltica entre os km zero e três da ERS-135, em Passo Fundo, e serviços de roçada e limpeza das margens do km 34 ao 50, entre Sertão e Getúlio Vargas.

De acordo com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Záchia, os trabalhos reforçam o compromisso da empresa com a população que diariamente circula pelas estradas. “Semanalmente, executamos o nosso cronograma de obras para que possamos qualificar a infraestrutura dos trechos viários. Por isso, reiteramos a importância dos motoristas dirigirem com prudência. Além da execução dos serviços, a EGR se preocupa constantemente com a segurança dos usuários”, explica o dirigente.

Relação das frentes de trabalho, os trechos e municípios envolvidos

Construção de viaduto:

ERS-115, no km 36, no Bairro Várzea Grande, em Gramado;

Execução de muros de contenção e terraplanagem no entorno da elevada.

Construção de rotatórias:

RSC-453, no km 27, em Lajeado;

RSC-453, no km 29, em Lajeado.

Construção de ponte:

ERS-474, no km 3, em Santo Antônio da Patrulha;

As equipes finalizaram os muros laterais da nova estrutura e concentram as atenções nos serviços na pista, incluindo a implantação da nova sinalização viária. A inauguração da nova ponte deverá ocorrer nesta semana. A antiga estrutura foi totalmente destruída pelo ciclone que atingiu o Estado no mês de junho.

Manutenção no pavimento e reparos localizados:

ERS-135, do km zero ao três, em Passo Fundo;

ERS-235, do km 22,5 ao 25, em Gramado;

RSC-453, do km 24,8 ao 27, entre Cruzeiro do Sul e Lajeado.

Sinalização:

ERS-474, instalação de placas e pintura no km 3,5 em Santo Antônio da Patrulha;

RSC-453, instalação de placas e pintura no km 27, em Lajeado.

Conservação, roçada e limpeza de margens:

ERS-129, do km 85 ao 100, entre Muçum e Vespasiano Corrêa;

ERS-130, do km 90 ao 97, entre Arroio do Meio e Encantado;

RSC-453, do km 50 ao 97, entre Teutônia e Garibaldi;

ERS-040, do km 50 ao 90, entre Capivari do Sul e Balneário Pinhal;

ERS-135, do km 34 ao 50, entre Sertão e Getúlio Vargas.