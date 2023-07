Comissão discute demandas do cooperativismo para o desenvolvimento do País

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (1º) para discutir as contribuições e as demandas do cooperativismo para o desenvolvimento do País.

O debate é uma iniciativa do deputado Heitor Schuch (PSB-RS). Ele destaca que o sistema de cooperativas tem ganhado cada vez mais protagonismo no Brasil, beneficiando não só os associados, como todo o meio em que está inserido.

"Diante disso, a audiência pública se faz necessária para entendermos esse crescimento constante e acelerado, e nos aprofundar sobre os impactos que o cooperativismo traz à sociedade", diz.

Foram convidados para a discussão:

- a secretária de Inovação, Desenvolvimento Sustentável, Irrigação e Cooperativismo do Ministério da Agricultura e Pecuária, Renata Miranda;

- a chefe da Divisão de Promoção de Indústria e Serviços do Ministério das Relações Exteriores, Sophia Magalhães de Oliveira Kadri;

- o secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Gilberto Carvalho;

- o professor da Unisinos José Antônio Valle Antunes Junior; e

- a gerente-geral da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Fabíola Nader Motta.

Confira a relação completa dos convidados

A reunião será realizada no plenário 5, às 15h30.