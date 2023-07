EBC lança nova marca e identidade visual de seus veículos

A partir de 1º de agosto, aEmpresa Brasil de Comunicação (EBC)e os quatro veículos públicos que a compõem estarão de cara nova. Em mais uma etapa do seu projeto de reestruturação, a empresa passará a contar com uma nova identidade visual.

Atual, diversa, abrangente e inclusiva são alguns dos atributos da nova marca daEBC. O projeto foi desenvolvido por profissionais da casa e buscou traduzir a diversidade do país e dos conteúdos produzidos e veiculados pelas emissoras. A nova identidade conecta todos os veículos, respeitando o objetivo individual de cada um.

“Com a mudança, damos mais um passo rumo ao fortalecimento daEBCe dos seus veículos, para que retomem suas vocações informativa, cultural e artística. Nosso objetivo é tornar aEBCcada vez mais relevante para a sociedade a fim de que a população possa conhecer e valorizar aquilo que produzimos”, afirma o diretor-presidente da empresa, Hélio Doyle.

No fim de julho, foi lançado oCanal Gov, responsável pela veiculação das notícias relacionadas ao governo federal. Com isso, os veículos de comunicação pública daEBCreassumem integralmente seu caráter público, com programação cultural e educativa, dedicada à promoção da cidadania e dos valores democráticos.

Além da nova identidade, aTV Brasilprepara estreias para o segundo semestre, entre elas a volta doSem Censura, com apresentação de Cissa Guimarães, e a repaginação do seu telejornal, oRepórter Brasil.

Sobre a EBC

Criada em 2008, aEBCé uma empresa pública federal responsável pela gestão de importantes veículos de comunicação do país. Ela dá efetividade ao princípio constitucional de complementaridade entre o sistema público, privado e estatal de comunicação. Além da função de prestadora de serviços, contribui para o objetivo de ampliar o debate público sobre temas nacionais e internacionais, com uma programação educativa, inclusiva, artística, cultural, informativa e científica, com foco no cidadão.

TV Brasil

Atualmente entre as cinco emissoras de maior audiência do país, aTV Brasilfoi criada para complementar e ampliar a oferta de conteúdos em sinal aberto, oferecendo uma programação de natureza informativa, cultural, artística e educativa. Referência em programação infantil e com conteúdos jornalísticos premiados em sua grade, a emissora tem um papel importante no fortalecimento da comunicação pública do país e está presente em 2,6 mil municípios por meio de suas afiliadas e sedes regionais.

Agência Brasil

Com 33 anos de história, aAgência Brasilpublica diariamente conteúdos em texto, áudio e fotos, que são reproduzidos por milhares de sites e veículos impressos de todo o país – e também do exterior, com textos traduzidos para inglês e espanhol. Sua cobertura abrange temas de impacto no cenário nacional como política, economia, educação, direitos humanos, pesquisa, inovação, cultura e saúde, entre outros.

Rádio Nacional

A marca faz parte da história do país e conta, atualmente, com sete emissoras principais. ARádio Nacional do Rio de Janeiroestá presente na memória afetiva da população e é reconhecida como referência de programação plural e popular. Em Brasília, aRádio Nacional AMfoi criada em 1958 para apoiar a construção da capital e, em 1976, estreou na frequência FM – a primeira a operar no Distrito Federal. Já aRádio Nacional da Amazôniatransmite em ondas curtas para a região da Amazônia Legal, com cobertura de mais da metade do território brasileiro. Alcança, potencialmente, 60 milhões de habitantes. Sintonizada desde 2006, aRádio Nacional do Alto Solimõesmistura informação local e nacional com protagonismo para a região de fronteira. Em 2021 e 2022, São Paulo, Recife e São Luís ganharam sua emissora Nacional.

Rádio MEC

Primeira rádio do Brasil, aRádio MECé reconhecida pelo público por sua programação dedicada à música clássica e programas culturais. A emissora dedica 80% de sua programação à música de concerto e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos. Sinônimo de educação e cultura, a MEC é sucessora daRádio Sociedade, criada em 1923 por Edgard Roquette-Pinto e Henrique Morize. Em 5 de julho de 2022, foi declarada Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Rio de Janeiro.