Bombeiros procuram haitiano desaparecido após explosão no Paraná

Bombeiros do Paraná prosseguem a busca por uma pessoa desaparecida, após a explosão de um silo de armazenamento de milho que matou oito pessoas em Palotina (PR). Sete dos oito mortos são haitianos. Segundo a cooperativa agroindustrial C.Vale, empresa responsável pelo empreendimento, a pessoa desaparecida é haitiana.

De acordo com o capitão Ekermann, do 4º Grupamento de Bombeiros, de Palotina, o haitiano desaparecido foi soterrado por cerca de 10 mil toneladas de milho que teriam desmoronado após a explosão ocorrida na quarta-feira (26) por volta das 17 horas. Segundo ele, a C.Vale informou que a retirada completa dos grãos levará entre sete e dez dias.

“Foi confirmado que há ainda uma pessoa no local. Continuaremos os trabalhos até encontrá-la”, disse Ekermann à Agência Brasil.

Em nota, o Corpo de Bombeiros do Paraná informou que, além dos 8 óbitos, há 11 pessoas feridas em decorrência da explosão. Todas foram encaminhadas a hospitais da região.

“As equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam na segunda entrada do túnel onde provavelmente a vítima está, porém, sem sucesso. O trabalho de retirada de grãos do armazém continua sendo realizado pela cooperativa e acompanhado pelas equipes do Corpo de Bombeiros”, diz a nota, informando, ainda, que as equipes permanecerão no local, “trabalhando ininterruptamente até a finalização da ocorrência”.

Velório coletivo

Também por meio de nota, a C.Vale divulgou o nome das vítimas e informou estar seguindo com as buscas e que “os sete trabalhadores haitianos vítimas do acidente estão sendo velados de forma coletiva no Ginásio da Umesp, na área central do município”.

As sete vítimas haitianas são Louis Michelet (41 anos); Jean Michee Joseph (29); Jean Ronald Calix (27); Donald St Cyr (24); Alfred Lesperance (44); Eugenio Meteleus (52); e Reginald Gefrard (30). Já o brasileiro é Saulo da Rocha Batista (53).

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Segundo o major Zajac, a explosão ocorreu no interior do túnel de um dos silos da cooperativa agroindustrial C.Vale. Ela se estendeu para outros três tuneis interligados.

O militar explica que o período atual é de colheita da safra de milho, e que esses armazéns recebem o produto que é estocado até a secagem para, então, ser processado.

Explosão

Zajac acrescentou que as causas da explosão serão investigadas por peritos da polícia científica. Ele, no entanto, antecipou algumas das hipóteses sobre quais substâncias presentes no local poderiam ter causado a explosão.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

“A compactação da massa de milho pode produzir gás por conta da fermentação. É também possível que tenha sido causado [o acidente] pela poeira do milho, que pode gerar uma atmosfera explosiva”, disse o major àAgência Brasil. “Esses riscos tornam imprescindível a limpeza rotineira desses tuneis”, finalizou.