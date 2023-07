A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informa que está disponível para consulta o resultado do Programa de Mapeamento do Risco Assistencial referente ao 1º trimestre de 2023, conforme previsto no art. 12 da Instrução Normativa DIPRO - IN DIPRO nº 58, de 26 de janeiro de 2022.

Passado o período de questionamentos, não foi identificada a necessidade de reprocessamento dos resultados, que se mantêm inalterados em relação ao que foi divulgado em 10/07/2023.

O resultado final do 1º trimestre de 2023 pode ser acessado pela operadora no portal da ANS, em Central de Relatórios , clicando em "Monitoramento do Risco Assistencial, mediante login e senha.

A Agência destaca que nesta fase não são mais recebidos questionamentos, conforme previsto na IN DIPRO nº 58/2022.