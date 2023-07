ANS promove reunião do Grupo Técnico de Relacionamento com Prestadores

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anuncia a abertura de vagas para interessados em participar da reunião aberta do Grupo de Trabalho de Relacionamento com os Prestadores de Serviços de Saúde, no âmbito do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS). A próxima reunião será realizada no dia 24/08/2023, das 10h às 18h, exclusivamente no formato presencial,no Rio de Janeiro, em local a ser confirmado em breve.As vagas são limitadas em virtude da capacidade instalada do local, por isso é importante se inscrever, as instituições que tenham interesse em participar, conforme os temas a serem tratados nas reuniões.

O Grupo de Trabalho, atualmente, é composto pelas entidades listadas na Portaria Nº 1/DIDES ( em anexo ).

Na ocasião serão discutidos os seguintes temas:

·Fichas do Índice de Desempenho das operadoras (IDSS), Ano-base 2023 e Troca de Informação em Saúde Suplementar - TISS (período da manhã);

·Modelos de Remuneração Baseados em valor (período da tarde).

Clique aqui para se inscrever até o dia 21/08.



Sobre o Grupo de Trabalho

O Grupo de Trabalho de Relacionamento com os Prestadores de Serviço de Saúde foi instituído pelaANS para ampliar a discussão técnica sobre temas relacionados ao Desenvolvimento Setorial. Os trabalhos do GT têm ênfase na relação existente entre operadoras de planos de saúde e prestadores de serviço de saúde no âmbito do Comitê de Padronização das Informações em Saúde Suplementar (COPISS).

Caso encontre problema para se inscrever, envie um e-mail para [email protected] com o assunto "Problema de acesso – GT-REDIDES".