Oito pessoas morrem em explosão de silo no Paraná

Oito pessoas morreram e 12 ficaram feridas após a explosão de um silo de armazenamento de milho no município paranaense de Palotina, localizado no oeste do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros local a explosão ocorreu na quarta-feira (26), por volta das 17 horas.

Cerca de 20 bombeiros das unidades de Palotina, Toledo e Cascavel participaram das ações de resgate. O grupo foi reforçado por 14 integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) de Curitiba. Os corpos das vítimas foram entregues à Polícia Científica do estado, para perícia; e os 12 feridos foram encaminhados a hospitais da região.

De acordo com o major Zajac, a explosão ocorreu no interior do túnel de um dos silos da cooperativa agroindustrial C.Vale. Na sequência, se estendeu a outros três tuneis interligados.

O major explica que o período atual é de colheita da safra de milho, e que esses armazéns recebem o produto e o estoca até a secagem, para então ser processado.

Zajac acrescenta que as causas da explosão serão investigadas pelos peritos da polícia científica. Ele, no entanto, antecipou algumas das hipóteses sobre quais substâncias presentes no local poderiam ter servido de combustível para a explosão.

“A compactação da massa de milho pode produzir gás por conta da fermentação. É também possível que a explosão tenha sido causada pela poeira do milho, que também pode gerar uma atmosfera explosiva”, disse o major àAgência Brasil. “Esses riscos tornam imprescindível a limpeza rotineira desses tuneis”, acrescentou.

A C.Vale, empresa responsável pelo silo, divulgou uma nota sobre o ocorrido. Segundo a empresa, as causas da explosão ainda não foram identificadas.

“No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas”, diz nota,ao informar que todas equipes de segurança da cooperativa estão ativas, colaborando com autoridades.