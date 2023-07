Funarte inaugura projeto de circulação pelo país para dialogar e apresentar ações de fomento às artes

A Fundação Nacional de Artes - Funarte lança na próxima segunda-feira (31) o projeto “Circula Funarte: Políticas para as Artes em Diálogo”, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O encontro dá início à circulação da Diretoria Colegiada da entidade por todo o país, para divulgar os programas de fomento, procurando atingir o maior número de agentes artísticos do Brasil. Além disso, retoma os espaços de participação social por meio do amplo diálogo com a sociedade, agentes e instituições em torno da Política Nacional das Artes, uma das prioridades da nova gestão da Funarte e do Ministério da Cultura.

“A vida das artes brasileiras passa pela Funarte de algum modo. Nós temos um dever político, democrático, institucional, de reconectar essa instituição com a vida do país. O Circula Funarte é parte central do compromisso de uma instituição que deve falar ao Brasil, reconhecendo toda sua diversidade e complexidade de expressões, fazeres e agentes das artes e da cultura”, explica Maria Marighella, presidenta da Funarte.

Este primeiro encontro contará com a presença da presidenta da instituição e de parte da sua Diretoria Colegiada. O evento será realizado na Funarte MG, na Rua Januária, 68, Centro de Belo Horizonte, das 10h às 12h, e conta com o apoio da prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O projeto de circulação integra as ações de retomada da Funarte para fomentar o campo artístico e cultural em todo o país.

Funarte Retomada: Programas de Fomento para a Política Nacional das Artes

A instituição lançou no dia 10 de julho a primeira etapa de seus mecanismos de fomento para artes visuais, teatro, dança, circo e música de todas as regiões do Brasil, com investimento de R$ 52 milhões. São vários os programas que demarcam a retomada da Funarte no cenário das artes brasileiras. Conheça os programas já lançados e com inscrições abertas:

Funarte Retomada: composto por cinco editais, uma para cada linguagem artística ;

Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023 ;

Prêmio Funarte Mestras e Mestres das Artes 2023 ;

Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas (previsão de publicação: 31/07/2023).

“CIRCULA FUNARTE: Políticas para as Artes em Diálogo”

Edição Belo Horizonte:31 de julho

Local: Funarte MG

Rua Januária, 68, Centro, Belo Horizonte (MG)

