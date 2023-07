Em visita do cônsul-geral, governador destaca ações para bicentenário da imigração alemã e defende aumento das exportações para a Alemanha

O ano de 2024 foi o principal tema do encontro na tarde desta quarta-feira, 26, entre o governador Jorginho Mello e o cônsul-geral da Alemanha no país, Milan Andreas Simandl. No ano que vem serão completados 200 anos da imigração alemã para o Brasil, com a chegada das primeiras famílias que se instalaram em solo nacional.

Eles conversaram sobre as ações que podem ser desenvolvidas em cidades de todo o estado, “como Joinville, Blumenau, São João do Oeste e Itapiranga, apenas para citar alguns exemplos”, destacou o governador Jorginho. Além do tema do bicentenário da imigração, foram abordados outros temas sobre a relação de Santa Catarina com a Alemanha.

“Temos muitos produtos sensacionais em Santa Catarina, no nosso campo e na nossa indústria. É muito valor agregado que queremos exportar para a Alemanha”, disse o governador Jorginho Mello, que presenteou o cônsul-geral com um vinho produzido em São Joaquim.

“A gente quer transformar toda essa integração cultural que já existe em parcerias de resultados comerciais para investimentos, para pesquisa e desenvolvimento”, explica o secretário de Articulação Internacional, Juliano Froehner, que acompanhou a reunião. RafaelNogueira, presidente da Fundação Catarinense de Cultura, também participou do encontro.

Milan recebeu as demandas catarinenses e disse que iria reforçar o interesse catarinense para as instituições de parcerias bilaterais alemãs. “Conversar com as empresas referências que já estão em Santa Catarina pode ser um ponto de partida para novos acordos comerciais”, disse também o cônsul. Ele destacou as empresas BMW, instalada em Araquari, a empresa Bosch no Brasil, em Pomerode, e a T-Systems, que tem sua sede no país em Blumenau.

“Foi uma reunião muito produtiva em que ficou claro que vamos reforçar nossos vínculos e celebrar o bicentenário da vinda dos alemães ao Brasil”, completa o presidente da FCC.

Foto: Reprodução/Secom SC

Balança comercial

Nas relações comerciais, a Alemanha aparece entre os cinco principais países de onde chegam produtos aos portos de Santa Catarina para serem comercializados no Brasil. Foram US$ 633 milhões importados no primeiro semestre. Dentro desse valor, estão veículos da BMW, empresa alemã que tem fábrica aqui no estado. Os cinco produtos mais importados são produtos imunológicos, veículos, reagentes de laboratório, partes e acessórios para veículos e medicamentos.

Nas exportações de produtos para a Alemanha por parte de Santa Catarina são US$ 110 milhões. Os cinco principais produtos enviados para o país são partes de motor, motores elétricos, madeira compensada, bombas de líquidos e móveis.

O cônsul-geral

Milan Simandl é casado e tem quatro filhos. Já atuou no Ministério das Relações Externas em Berlim, no Ministério das Relações Externas em Bonn, na Embaixada de Praga, na República Tcheca, e na Embaixada de Bagdá, no Iraque.