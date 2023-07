Afeto e Memória: exposição retrata população negra no dia a dia

Relações Internacion Há 45 minutos Em Geral Em visita do cônsul-geral, governador destaca ações para bicentenário da imigração alemã e defende aumento das exportações para a Alemanha O ano de 2024 foi o principal tema do encontro na tarde desta quarta-feira, 26, entre o governador Jorginho Mello e o cônsul-geral da Alemanha no p...