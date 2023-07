No dia 26/07 é comemorado o Dia dos Avós, uma data para lembrar a importância de quemtemmuitas histórias para contar e muito amor para compartilhar. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aproveita a ocasião para reforçarque ter hábitos saudáveis ao longo da vida é fundamental para um envelhecimento tranquilo.

Pensando nisso, aANS vem desenvolvendo ações e projetos para que a saúde suplementar cuide do paciente de forma integral, estimulando o acompanhamento da saúde por toda a vida e não somente na velhice.

Um dos principais projetos da ANS nesse sentido é o Programa de Promoção de Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (PROMOPREV). Seu objetivo é estimular a realização do cuidado integral, possibilitando uma atenção qualificada aos seus pacientes, uma melhor utilização de recursos e um sistema de saúde mais organizado. Os programas proporcionam um atendimento de qualidade, focado nas necessidades de saúde de cada pessoa, usando princípios da medicina baseada em evidências.

Esses projetos preveem o acompanhamento constante dos pacientes, de forma ativa por meio de consultas e exames de rastreamento. Também são realizadas ações para divulgar informações da saúde, como palestras ou grupos de apoio, com o intuito de minimizar riscos de idas desnecessárias ao pronto-socorro.

Atualmente, as operadoras de planos de saúde desenvolvem1250programas, sendo 634 aprovados pela Agência.O aval da ANS acontece após análise feita de acordo com critérios preestabelecidos. Ao todo, cerca de 2,8 milhões de beneficiários participam de programas de Promoprev nas seguintes linhas de atenção: saúde bucal, saúde da criança, saúde da mulher, saúde da pessoa com deficiência física, saúde do adolescente, saúde do adulto e do idoso, saúde do homem e saúde mental.

Você pode conferir com sua operadora se ela tem algum programa que seja interessante você participar.

Outro projeto da ANS com foco no acompanhamento contínuo do paciente é o de Atenção Primária à Saúde (APS). O objetivo é estimular a qualificação, o fortalecimento e a reorganização da atenção primária ao paciente.

“A APS acolhe o paciente e o orienta durante seu acompanhamento. O serviço de atenção primária deve ser capaz de resolver mais de 80% dos problemas de saúde dos pacientes e oferece o atendimento integral durante todo o ciclo de cuidado, com a realização de ações de educação e promoção da saúde, prevenção riscos e agravos de doenças, tratamentos, reabilitação e cuidados paliativos no final de vida”, destaca a diretora-adjunta de Desenvolvimento Setorial da ANS, Angélica Carvalho. A diretora adjunta reforça ainda aimportância dos planos de saúde propiciarem aos seus beneficiários um processo de envelhecimento saudável, por meio de ações integradas de cuidado e atenção que estimulem autonomia e qualidade de vida.