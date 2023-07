Lei sancionada inscreve o nome de Laudelina de Campos Melo no livro de heroínas da Pátria

Foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (26) a Lei 14.635/23, que inscreve o nome de Laudelina de Campos Melo no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A norma tem origem no Projeto de Lei 1795/21, da ex-deputada Celina Leão (DF), aprovado pela Câmara dos Deputados em maio de 2022.

Laudelina de Campos Melo ajudou a fundar o movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas em 1936, na cidade de Santos (SP). Ela também atuou no movimento negro e participou de grupos culturais.

O livro

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foi criado em 1992 para reunir protagonistas que dedicaram sua vida ao País em algum momento da história. A inscrição de um novo personagem depende de lei aprovada pelo Congresso Nacional.