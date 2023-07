Empresas gaúchas fecham R$ 300 mil em negócios em feira internacional de eletroeletrônica em São Paulo

A participação gaúcha na 31ª Feira Internacional da Indústria Elétrica, Eletrônica, Energia, Automação e Conectividade (Fiee) gerou resultados positivos para as seis empresas que participaram da área do Rio Grande do Sul nessa edição. O volume de negócios foi de R$ 300 mil, com a prospecção de R$ 4 milhões nos próximos 12 meses. O evento aconteceu entre 18 e 21 de julho, em São Paulo.

O estande coletivo do governo estadual, uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), por meio do Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais, recebeu um aporte de R$ 80 mil.

No local, as empresas Altus (São Leopoldo), Diponto (Porto Alegre), Exatron (Canoas), Global Eletronics (Guaíba), Magmattec (Cachoeirinha) e TDK (Gravataí) puderam expor os seus produtos e expandir o potencial de venda. A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica do Rio Grande do Sul (Abinee-RS) também esteve na feira com um espaço institucional.

O titular da Sedec, Ernani Polo, apresentou a palestra "Rio Grande do Sul, o Futuro Nos Une", na quarta-feira (19/7). O secretário destacou que a presença do governo em eventos desse porte evidencia o empenho do Estado em unir crescimento e inovação.

“Nosso objetivo é tornar o Rio Grande do Sul cada vez mais competitivo, inclusive no setor eletroeletrônico, que, hoje, representa 2,1% do nosso PIB”, disse Polo. “Estar presente na maior feira do Brasil desse segmento é uma forma não só de incentivar as empresas gaúchas na atração de novos negócios, mas também de mostrar o que nosso Estado tem desenvolvido em termos de tecnologia na área.”

A analista jurídica do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DPCI), Simone Ferreira, acompanhou a feira e destacou que o estande coletivo possibilita a ampliação da comercialização nos mercados nacional e internacional.“As empresas ficaram muito satisfeitas com a oportunidade e com a atenção do secretário, que fez questão de conhecer cada uma delas”, contou.

A secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, SimoneStülp, também visitou o evento e ministrou uma palestra. “A inovação é um meio e uma estratégia para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado”, ressaltou.

Números de destaque

Os últimos números mostram um crescimento do setor eletroeletrônico. Em 2022, o faturamento foi de R$ 12,5 bilhões, uma alta de 5,4% em relação a 2021. O segmento encerrou o ano passado com 19,8 mil profissionais atuando na área, um aumento de 3% em relação a 2021. O volume de exportações também registrou crescimento, fechando 2022 com US$ 211,37 milhões, 9% a mais que no ano anterior.

A Fiee é a maior feira do Brasil no setor eletroeletrônico. Nessa edição, contou com mais de 400 empresas participantes. Acontecendo há mais de 60 anos, é focada em equipamentos, produtos, soluções e tendências em instalações elétricas e eletrônicas para todos os tipos de indústrias.