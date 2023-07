Congresso recebe iluminação verde e vermelha pelo mês de conscientização sobre saúde bucal

Câmara dos Deputados Há 1 hora Em Câmara dos Deputados Medida provisória regulamenta mercado de apostas esportivas no Brasil alphaspirit/Getty Images Texto traz regra para evitar a manipulação dos jogos Foi publicada nesta terça-feira (25) a Medida Provisória 1182/23, q...

Câmara dos Deputados Há 2 horas Em Câmara dos Deputados Governo solicita créditos suplementares para a Justiça Federal e o Ministério Público Conselho Nacional do Ministério Público O Conselho Nacional do Ministério Público ficará com o menor valor: R$ 200 mil O Congresso Nacional anali...