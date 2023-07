Mostra de monólogos e exposição de artes visuais em SP são destaques nos espaços culturais da Funarte

ProjetoTitânio C.2-2.Oficina de Arte Performance. Funarte SP - Foto divulgação. Edição CCOM Funarte

A Fundação Nacional de Artes– Funarte divulgou, no dia 21 de julho, sexta-feira, a programação de espaços da entidade para o período que começa nesta data e termina no dia 27, quinta. Entre os destaques está uma exibição de monólogos teatrais, aMostra Solos Sim, Sozinhos Nunca, no Complexo Cultural Funarte. Outra atração é a exposição de desenhos e pinturasHistórias Cotidianas, de Fabrício Fontolan.

SÃO PAULO (SP)

TEATRO

“Mostra Solos Sim. Sozinhos nunca!”

Os quatro monólogos, com curta temporada, abordam temas como: “sonhos, libertação de relacionamentos abusivos, racismo, sexualidade” e “imigração”. Estão incluídos na mostra, ainda, encontros gratuitos e debates sobre a criação de monólogos. Um dos direcionamentos do projeto é o trabalho coletivo da atividade teatral, mesmo com apenas um ator ou atriz em cena.

13 a 30 de julho, quarta-feira a sexta-feira, às 19h | sábados e domingos, às 17h

Classificação indicativa: 12 anos

Dias 21 e 28 de julho, sextas-feiras, às 19h

“Madame e a faca cega”

O enredo é inspirado em um trecho do livroOs Componentes da Banda, de Adélia Prado. O textoA cebola e sua falta de íntimo, com narração da autora, foi o ponto de partida para o trabalho. Ele “aborda sutilmente os relacionamentos tóxicos e abusivos”, comentam os artistas, acrescentando que a obra mostra, ainda, a “libertação” da protagonista, Vera, quando esta identifica “seu verdadeiro algoz”.

Duração: 50 minutos

Realização: Núcleo Alvenaria. Texto e direção: Tati Bueno | Atriz: Alexandra DaMatta



De 15 a 30 de julho, sábados e domingos, às 17h

“A Monga e eu”

O mote da peça é a “Mulher Gorila”, personagem que foi “a verdadeira febre nos circos e parques de diversões em todo o território nacional, da década de 1960 até o início dos anos 1990”, ainda “presente em lugares longínquos do Brasil”, informa a produção. O texto trata do universo pessoal de um ator de meia idade. A trama começa com ele admitindo que “acordou para a vida” e decidiu parar de fazer teatro, após 20 anos de atuação, para se tornar massoterapeuta.

Duração: 60 minutos

Texto: Marcello Barranco



Dia 27 de julho, quinta-feira, às 19h

“Yo mujer negra”

A obra é composta por poemas teatralizados e canções, que “falam sobre ser uma mulher negra em uma sociedade cheia de preconceitos”, diz o grupo realizador. A atriz, Kelly Lua, brasileira radicada na Espanha, também compartilha suas experiências com a plateia. Ela fala de racismo, sexualidade, imigração, identidade e da “necessidade de conhecer as próprias origens afrodescendentes, visto que a história se esforçou para apagar todos os seus vestígios”, destaca. Após a apresentação, a artista conversa com o público sobre os temas abordados na peça.

Duração: 50 minutos



Ingressos: R$ 40 | Meia-entrada: R$ 20 | Apoiador do teatro: R$ 80.

A bilheteria física abre 1h antes dos espetáculos. Ingressos antecipados pela plataforma digital www.sympla.com.br



Local: Sala Augusto Boal – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Endereço: Rua Teodoro Baima, 94 - Vila Buarque, São Paulo (SP)

Capacidade do espaço: 99 lugares

Idealização: Marcello Barranco | Produção: Tatiana Bueno e Marcello Barranco | Realização: MB Produções Artísticas

ARTES VISUAIS

Exposições

Fabrício Fontolan

“Histórias Cotidianas”

O artista se propõe a usar o desenho e a pintura como forma de contemplar o mundo, refletir sobre ele e entendê-lo. “Sempre caminhando por um trabalho voltado ao figurativo, até mesmo quando apresenta obras com tendências ao abstracionismo, seu objetivo é retratar a natureza humana, seus dilemas, alegrias e beleza; e conseguir levar a mais pessoas os questionamentos sobre o nosso papel como indivíduo e a reflexão do que nos move nesse caótico mundo”, diz a sinopse.

Sobre o artista: Desde a infância, desenvolveu aprimora-se, como autodidata, nas técnicas que utiliza, por meio de publicações impressas, ou via web. Mas também estudou, em várias oficinas e “laboratórios”, no Brasil e nos EUA – com destaque para sua passagem em "The Art Student’s League of New York". Participou da feira Artexpo NYC, ao lado de outros artistas, e de diversas exposições coletivas e solo, em espaços conceituados, como a Galeria Mali-Villas Boas SP 2012 – prêmio Júri Popular. Também ganhou a Medalha de Bronze da Associação Paulista de Belas Artes de São Paulo (2013).

Até 6 de agosto, de quarta-feira a domingo, das 14h às 19h

Visitação gratuita

Classificação indicativa: livre

Acessibilidade: rampas de acesso para a sala de espetáculos e banheiro acessível.

Local: Sala Umberto Magnani – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Endereço: Rua Dr. Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo (SP)

ARTES INTEGRADAS

“Oficina de Arte Performance”

Com Cristina Maluli

A artista aborda o surgimento da performance e a contribuição dos principais nomes que se destacaram nessa linguagem, brasileiros e estrangeiros. A oficina direciona-se para estudantes e artistas iniciantes. Os(as) participantes poderão iniciar trabalhos, individuais ou coletivos, por meio de teoria e de prática, com base nas experiências mostradas durante o curso. A professora também leva à cena a situação que viveu com a escoliose, traçando um paralelo entre sua história, à de sua mãe e a experiência com a poliomielite da artista plástica Frida Kahlo.

24 e 31 de julho, segundas-feiras, das 19h às 22h

Participação gratuita

Classificação indicativa: livre

Duração: 180 minutos

CRONOGRAMA

1º e 2º dias - Teoria e prática

3º dia - Esboço de criação e troca das experiencias / expectativas

4º dia - Apresentação das performances

Link para inscrição: https://forms.gle/nXYyCdG9xtig4m2C7

Local: Sala Arquimedes Ribeiro – Complexo Cultural Funarte SP

Endereço: Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos, galerias e banheiros acessíveis.

Parceria com dois estacionamentos:

1. Em frente à entrada do Complexo Cultural Funarte SP, na Alameda Nothmann - Preços: R$10 (até 3h) e R$ 15 (até 12h)

2. Rua General Júlio Marcondes Salgado, 211 - Preço: R$ 12 (até 3h).

BELO HORIZONTE (MG)

ARTES INTEGRADAS

Artes visuais – Teatro – Música

Exposição permanente

Carlos Villar

“Miniteatro de Óperas”

Obra de acervo da Funarte

A miniatura de um típico teatro lírico, representa cenários de óperas famosas, comoTosca(Puccini);Aida, RigolettoeLa Traviata(Verdi); além deCarmen(Bizet), entre outras. OMiniteatroé composto por mais de 700 peças, entre cenários, bonecos, mobiliário e objetos cênicos. A caixa cênica reproduz o Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O autor, Carlos Villar, é um ex-tenor.

Visitação - Primeira Temporada

De terça a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados, das 13h às 19h

Acesso gratuito

Local: Complexo Cultural Funarte MG

Endereço: Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte (MG)



Pesquisa e curadoria: Rita Lages Rodrigues e Maria Tereza Dantas Moura – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – em parceria com a Funarte

VIRTUAL

ARTES INTEGRADAS

"Academia Arte de Toda Gente"

O Arte de Toda Gente disponibiliza cursos e oficinas à distância, por meio dos projetos Bossa Criativa, Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos) e Um Novo Olhar (UNO). Todas as ações são abertas e gratuitas; e ministradas por profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação. Para participar, basta se inscrever no site. As pessoas que completarem todas as atividades recebem certificação.

Inscrições abertas

Música

Introdução à Musicografia Braile

Piano Popular

Flauta Doce: Fundamentos e Estratégias de Estudo | Curso 2

Pedagogia das Cordas – Módulo 5



Pré-inscrições

Música

Tuba

Classificação indicativa: livre

Participação gratuita

Realização em parceria: Fundação Nacional de Artes – Funarte e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Saiba mais aqui.