Embaixador do Japão está confiante para a resolução da questão aviária com Santa Catarina

Foto: Eduardo Valente/Secom

O embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, confirmou ao Governo do Estado, na última quinta-feira (20), que a carta entregue na quarta-feira (19) pelo governador Jorginho Mello foi enviada no mesmo dia para autoridades japonesas, para já preparar a visita do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Hayashi afirmou estar confiante para a resolução da questão e, segundo ele, fazer trocas de opiniões entre especialistas japoneses e brasileiros é importante neste momento.

“Certamente, a visita do embaixador ao Estado acelerou o tempo de resposta técnica do Japão. O Ministério da Agricultura do Brasil disse que o caso está encerrado, resolvido, e nós, do governo catarinense, estamos à disposição para trabalharmos quaisquer dúvidas técnicas que possam vir a surgir sobre o tema e a consequente remoção do embargo”, destacou o secretário estadual de Articulação Internacional, Juliano Froehner.

O secretário de Articulação Internacional informou ainda que durante visita do representante do Japão à Defesa Civil, na quinta-feira, o secretário e coronel Armando Schroeder demostrou ao embaixador como os órgãos de Santa Catarina já estavam coordenados e preparados para um eventual incidente aviário oriundo do exterior, sob a orientação da Secretaria da Agricultura, e que havia uma política pública preventiva implementada para proteger o plantel do Estado.

A visita do embaixador japonês já estava programada a SC antes mesmo de acontecer a suspensão das exportações de carne de frango do Estado e, de acordo com Froehner, no período, as autoridades japonesas puderam conferir e confirmar tanto a atuação preventiva quanto a atuação pronta, resolutiva e firme do Estado diante da questão aviária.