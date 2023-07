Prefeitura de Tenente Portela aprova concessão de abono salarial para servidores ativos

A Prefeitura de Tenente Portela aprovou a concessão de um abono salarial para os servidores ativos do município. Após a homologação da licitação da venda da folha de pagamento, que ficou a cargo da Sicredi Raízes e teve o valor total de R$ 1.240.000,00, ficou definido que parte desse montante seria repassado aos servidores como um benefício adicional.

O projeto do abono salarial agora será submetido à Câmara de Vereadores para aprovação. Caso seja aprovado, representará um benefício significativo para os trabalhadores do serviço público municipal.

O valor destinado aos servidores ativos será de 30% do montante, totalizando R$ 283.731,84. Esse valor será distribuído igualmente entre os servidores ativos, excluindo apenas o prefeito e o vice-prefeito, que abriram mão do abono.

Segundo a prefeitura, a legislação vigente não permite que o abono seja pago para os servidores inativos e para os pensionistas, contemplando apenas os funcionários da ativa.

O Projeto de Lei deverá ser analisado pelo Legislativo após o recesso de julho. Caso seja aprovado, o valor será creditado na folha subsequente. A quantia individual dependerá do número de servidores aptos. Em junho, por exemplo, eram 516, o que, neste caso, daria R$ 549,86, para cada um.

