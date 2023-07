IBGE prorroga prazo para inscrições em processos seletivos no Rio Grande do Sul

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a prorrogação do prazo de inscrições para dois processos seletivos que oferecem 398 vagas de trabalho temporário no estado do Rio Grande do Sul. Os interessados poderão se inscrever até o próximo domingo, dia 23.

A agência do IBGE em Três Passos está com quatro vagas abertas para o cargo de Agente de Pesquisas e Mapeamento, além de uma vaga para Supervisor de Coleta e Qualidade. Ambos os contratos são de caráter temporário, com duração máxima de três anos.

Para participar, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 42,20. Os candidatos podem se inscrever para ambos os cargos, já que as provas serão realizadas em turnos diferentes. A escolaridade mínima exigida é o Nível Médio, e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

Os interessados devem acessar o site www.ibfc.org.br para obter mais informações e realizar a inscrição. É fundamental que os candidatos leiam atentamente o edital para compreender as funções dos cargos e todo o processo seletivo.

Importante ressaltar que o pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado até segunda-feira. Somente após a efetivação do pagamento, a inscrição será confirmada, permitindo que o candidato realize a prova. Se você deseja participar dos processos seletivos do IBGE, não deixe de realizar sua inscrição dentro do prazo estendido e esteja preparado para essa oportunidade de trabalho temporário.

