Cancelado almoço italiano em Tenente Portela

A Emater divulgou uma nota informando que em virtude do delicado estado de saúde de um membro da Comunidade de São Sebastião, interior de Tenente Portela, vítima de um grave acidente automotivo ocorrido nesta semana, o almoço italiano que estava programado para o dia 30 de julho foi cancelado. Em solidariedade à família e amigos do acidentado, a comunidade decidiu suspender o evento.

Aqueles que adquiriram fichas antecipadamente para o almoço devem procurar o local onde compraram as fichas e entrar em contato com a pessoa responsável pela venda para obter o ressarcimento.

Por outro lado, o Concurso Municipal de Vinhos Artesanais será mantido, mas com uma logística diferente. As avaliações dos vinhos acontecerão no dia 26 de julho, pela parte da tarde, e serão realizadas por técnicos da EMBRAPA Uva e Vinhos de Bento Gonçalves e pelo Enólogo da Emater de Bento Gonçalves. Os resultados do concurso e a entrega da premiação aos vencedores ocorrerão em outro evento municipal, cuja data será divulgada posteriormente.

As palestras técnicas programadas para o dia 26 de julho também serão mantidas e terão início a partir das 19h, no Restaurante do Tarzan. Para participar, os interessados deverão confirmar antecipadamente sua presença. Além disso, será oferecido um jantar por adesão aos participantes, ao custo de R$ 40,00 por pessoa.

A organização conta com a compreensão e solidariedade de todos os envolvidos. Os eventos remanescentes são uma oportunidade para continuar promovendo a cultura local e a valorização dos produtores de vinhos artesanais.

