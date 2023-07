Governo do Estado autoriza funcionamento de Central Geradora Hidrelétrica em Crissiumal

Nesta sexta-feira, 21 de julho, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) concederam à Crissiumal Energia a Licença de Operação 1865/2023, permitindo o início das atividades da central geradora hidrelétrica (CGH) da empresa. O empreendimento está localizado na Linha Boa Esperança, no Rio Lajeado Grande, e possui capacidade para gerar 3 MW de energia elétrica, o suficiente para abastecer aproximadamente 4.500 residências.

A solenidade de entrega da licença contou com a presença do governador Eduardo Leite, que enfatizou a importância desse empreendimento para o Estado. Segundo ele, as fontes hídricas, especialmente a energia hidrelétrica, representam uma das formas mais eficientes, limpas e renováveis de geração de energia. Destacou ainda que os rios, lagos e mares possuem um potencial inestimável para alimentar casas, indústrias e cidades, garantindo o fornecimento contínuo de eletricidade sem prejudicar o meio ambiente.

A titular da Sema, Marjorie Kauffmann, ressaltou a importância dos investimentos em energias renováveis no Estado e destacou que o Rio Grande do Sul tem se tornado um exemplo para o país nesse aspecto. A ênfase nas fontes de energia limpa é uma das marcas do governo, que busca deixar um legado sustentável para as futuras gerações.

O presidente da Fepam, Renato Chagas, enfatizou a relevância da CGH licenciada pela fundação, destacando que a energia hidrelétrica, assim como a energia eólica e solar, é uma fonte limpa que merece incentivo. Salientou que empreendimentos como esse, desde que respeitem as questões ambientais, contribuem para o desenvolvimento sustentável do Estado.

Além da central geradora hidrelétrica, a licença também abrange a subestação e a linha de transmissão de energia, com uma extensão de 11,6 quilômetros. Para operar em conformidade com as exigências ambientais, o empreendimento deverá contar com uma equipe técnica ambiental habilitada, responsável por acompanhar a operação e cumprir as condicionantes e restrições ambientais estabelecidas. Também está prevista a execução de programas ambientais, como monitoramento da área de preservação permanente, educação ambiental e comunicação social, monitoramento e resgate da ictiofauna, gerenciamento de resíduos sólidos, além do monitoramento da qualidade da água superficial, entre outros. A autorização para o funcionamento da CGH representa um importante avanço para a geração de energia limpa no estado, com o devido respeito ao meio ambiente.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Provínci