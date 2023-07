Campeonato Municipal de Futsal de Redentora tem início com vitórias emocionantes

Redentora - A bola já está rolando no Campeonato Municipal de Futsal de Redentora, promovido pela Administração Municipal em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer e o Conselho Municipal de Desportos (CMD). A abertura ocorreu na última terça-feira, dia 18 de julho, no Ginásio Municipal de Esportes, com a presença ilustre de diversas autoridades locais.

O prefeito Malberk Dullius, acompanhado da primeira-dama e secretária Municipal de Saúde, Monica Manica, deu início aos jogos da primeira rodada. Também prestigiaram o evento o secretário Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, Leomar Ribeiro, o secretário Municipal de Assistência Social, Ivonildo dos Santos, o secretário Municipal do Índio, Airton Ribeiro, e o secretário Municipal de Educação e Cultura, Luiz Henrique. Além deles, estiveram presentes os vereadores Gilmar Gonçalves de Lima, Vanderlei da Rosa, Joel Ribeiro de Freitas, Amauri Macalin dos Santos e Leonel Shossler, juntamente com o presidente do CMD, João Carlos Simon.

Nos jogos da primeira rodada, a emoção e a competitividade estiveram presentes em todas as partidas. Na categoria Veteranos, o time da Rádio Nova conquistou uma vitória apertada contra a equipe das Lojas Cavalheiro, finalizando o jogo com o placar de 6 x 4.

Pela categoria Feminino, o time Sicredi/São Jorge/São Paulo mostrou seu talento ao vencer com autoridade o time Vila Nova, aplicando um expressivo placar de 10 gols contra 2.

Já na categoria Livre Chave A, a partida entre Lava Car do Santana e Do Jogo pro Bar foi extremamente disputada, com uma diferença mínima no placar. O Lava Car do Santana saiu vitorioso por 6 x 5.

Por fim, o último confronto da rodada, pela categoria Livre Chave B, surpreendeu a todos com uma goleada histórica. O time do Vila Nova não deu chances à equipe da Mecânica Girassol e encerrou a partida com uma impressionante vitória de 18 a 0.

Com o sucesso da primeira rodada, a expectativa para a segunda é ainda maior. Hoje, dia 21 de julho, a partir das 19h, os times entrarão em quadra novamente em busca de mais vitórias e emoções para os torcedores presentes no Ginásio Municipal de Esportes. A competição promete continuar movimentando a cidade e revelando o talento dos atletas locais.

