Polícia apreende veículo e soja contrabandeada em Tiradentes do Sul durante Operação Hórus

Em uma ação conjunta com a Brigada Militar, a Polícia Civil realizou a Operação Hórus na quinta-feira, 20/07, resultando na apreensão de sacas de soja de origem estrangeira em Tiradentes do Sul.

Após diligências em área de fronteira, os agentes chegaram à localidade de Linha Epaminondas, onde flagraram indivíduos descarregando sacas de soja de um barco e carregando-as em um caminhão Chevrolet D60, que não possuía placas de identificação.

Ao perceberem a aproximação da polícia, os indivíduos embarcaram novamente no barco e fugiram para o lado argentino, evitando a abordagem policial.

O veículo e a carga, contendo cerca de 100 sacas de soja, foram apreendidos e estão à disposição da Receita Federal. A Operação Hórus tem como objetivo combater o contrabando e outros crimes transfronteiriços, reforçando a segurança na região de fronteira e coibindo atividades ilegais.

As autoridades continuam atuando de forma integrada para garantir a segurança e o cumprimento das leis aduaneiras, buscando coibir práticas ilícitas que possam ameaçar a ordem e a regularidade na região de fronteira. A apreensão da soja contrabandeada é mais um resultado positivo das ações de combate ao crime na região.

