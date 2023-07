Administração Municipal de Derrubadas adquire caminhão para transporte de dejetos líquidos

Na última sexta-feira (14), a Administração Municipal de Derrubadas celebrou a chegada de um importante reforço para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Trata-se de um moderno caminhão tanque, ano/modelo 2022/2023, da marca Volkswagen, especialmente equipado para o transporte de dejetos líquidos, como adubo orgânico. O veículo possui uma capacidade impressionante de 12.000 litros, o que permitirá agilizar o processo de transporte e distribuição desse importante recurso agrícola.

Essa aquisição foi possível graças aos esforços e investimentos conjuntos. Uma significativa parcela dos recursos veio de uma emenda parlamentar designada pela então deputada federal do Rio Grande do Sul, Liziane Bayer, que exerceu o mandato no período de 2019 a 2022. O valor destinado por meio da emenda alcançou R$ 226.189,37. Além disso, houve a colaboração da Administração Municipal de Derrubadas, que disponibilizou a contrapartida de R$ 493.810,63 dos cofres do município, totalizando um investimento de R$ 720.000,00.

O Prefeito Alair Cemin não escondeu sua satisfação com a aquisição do caminhão tanque, visto que esse novo recurso proporcionará soluções para uma questão ambiental relevante. O destino adequado dos dejetos animais é um desafio que o município pretende enfrentar com o uso correto do adubo líquido. Além disso, a facilidade no transporte e distribuição do adubo produzido nas propriedades locais contribuirá para o fortalecimento do setor agrícola e para a sustentabilidade do campo.

De acordo com o Secretário Municipal da Agricultura, Nelci Gaviraghi, o objetivo principal é auxiliar os agricultores na melhoria da estrutura e fertilidade do solo. A expectativa é que essa medida resulte em um aumento significativo da produtividade no campo, ao mesmo tempo que reduz os custos de produção, trazendo benefícios tanto para os produtores rurais quanto para a comunidade em geral.

Com esse investimento na infraestrutura agrícola e ambiental, a Administração Municipal de Derrubadas reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do setor agropecuário, buscando sempre soluções inovadoras para enfrentar os desafios do meio rural e garantir o bem-estar da população.

