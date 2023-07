Grupo Macuco Safari assume a gestão do turismo no Parque Estadual do Turvo e Salto do Yucumã

Após a assinatura do contrato realizada nesta manhã no Palácio do Piratini, o Grupo Macuco Safari está oficialmente apto a assumir o comando da gestão do turismo no Parque Estadual do Turvo e Salto do Yucumã. O evento contou com a presença de representantes da empresa, o Governador Eduardo Leite, além dos prefeitos Alair Cemin, de Derrubadas, terra do parque, e Rodrigo Locatelli Tissot, de Barra do Guarita, ambos integrantes da Rota do Yucumã.

Com a formalização do contrato, a empresa dará início ao processo de transição, que terá uma série de reuniões hoje na Secretaria de Meio Ambiente do Estado para discutir os detalhes dessa etapa. A expectativa é que, nos próximos 30 dias, o município e o estado cederão gradualmente o comando do turismo no Parque à subsidiária Três Fronteiras Turismo, pertencente ao Grupo Macuco Safari do Paraná. O grupo é conhecido por suas atividades turísticas, incluindo a exploração do Parque do Iguaçu em Foz do Iguaçu, entre outros empreendimentos.

Com a entrada do Grupo Macuco Safari, espera-se um impulso significativo no desenvolvimento do turismo na região do Parque Estadual do Turvo e Salto do Yucumã. A experiência e expertise da empresa no setor prometem trazer novas oportunidades e aprimorar as atividades turísticas na área, beneficiando tanto os visitantes quanto as comunidades locais.

A gestão privada do turismo no parque é um passo importante para a preservação ambiental, atração de turistas e o desenvolvimento econômico da região. A expectativa é que a parceria entre o Grupo Macuco Safari, o município e o estado resulte em uma gestão eficiente, proporcionando experiências únicas aos visitantes e promovendo a conscientização sobre a importância da preservação desse patrimônio natural tão valioso.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província