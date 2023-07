Ciclone afeta 74 municípios no Rio Grande do Sul, com milhares de pessoas desalojadas e destruição generalizada

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que 74 municípios foram atingidos pelo ciclone que ocorreu na semana passada. Nos últimos dias, cinco novas cidades entraram para a lista de municípios afetados: Arroio do Sal, Cachoeirinha, Guarani das Missões, Passo do Sobrado e São Lourenço do Sul. O número de pessoas desalojadas e desabrigadas ainda é preocupante, com 694 pessoas fora de casa, incluindo 290 desabrigados, que estão sendo acolhidos em locais públicos, e 504 desalojados, que encontraram abrigo temporário em casas de amigos e parentes.

Até o momento, a Defesa Civil recebeu oito decretos de situação de emergência emitidos pelas prefeituras de Campo Novo, Coronel Bicaco, Humaitá, Joia, Passa Sete, São Lourenço do Sul, Sede Nova e Sobradinho. O ciclone causou a morte de duas pessoas, uma em Rio Grande e outra em Lajeado, e deixou 32 feridos, de acordo com o balanço atualizado nesta segunda-feira.

A destruição foi severa, impactando diretamente mais de 18 mil pessoas. Cerca de 7,5 mil casas foram destelhadas e 58 delas completamente destruídas, conforme detalhado no relatório.

Além disso, a concessionária de energia RGE também sofreu danos significativos em sua rede elétrica devido ao ciclone, resultando em interrupções no fornecimento de energia em várias áreas do estado. Na Região Norte do Estado, foram 650 postes danificados, que precisaram ser substituídos ou restaurados. A empresa mobilizou 410 profissionais próprios e terceirizados para realizar as operações de manutenção e conserto da rede na região.

Embora a RGE tenha trabalhado intensamente para normalizar o fornecimento de energia, ainda há trabalho a ser feito em atendimentos individuais para garantir que todas as áreas afetadas sejam atendidas e que o fornecimento de energia seja restabelecido o mais rápido possível. A situação ainda requer esforços conjuntos das autoridades e empresas para lidar com os danos e prestar assistência às comunidades afetadas.

