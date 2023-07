Cotricampo realiza arrecadação de produtos para auxiliar atingidos por ciclone na região

A Cotricampo, Cooperativa Regional de Campo Novo, manifestou sua solidariedade às famílias que foram afetadas pelo ciclone ocorrido na última quarta-feira, 12 de julho, nos municípios de Campo Novo, Sede Nova e Humaitá. Dentre os atingidos, muitos são colaboradores da própria cooperativa.

Em uma demonstração de união e apoio mútuo, a Cotricampo mobilizou seus clientes, associados e colaboradores, além de todas as comunidades em que está inserida, para arrecadar doações. A resposta foi significativa, e diversas doações de produtos foram recebidas.

As doações obtidas foram distribuídas de forma rápida e eficiente para as famílias atingidas pelo ciclone, proporcionando auxílio imediato em um momento tão difícil. A Cooperativa expressa sua profunda gratidão a cada pessoa que contribuiu com as doações, mostrando que a solidariedade e o espírito comunitário prevalecem mesmo nas situações mais adversas.

Além do apoio das comunidades, a Cotricampo também faz questão de agradecer a todos os seus colaboradores, que trabalharam incansavelmente para auxiliar as famílias nesse momento de crise. A dedicação e o empenho demonstrados por todos reforçam o compromisso da cooperativa com seus funcionários e com a região em que atua.

Nesse momento desafiador, a Cotricampo reafirma seu compromisso em estar ao lado das comunidades locais, pronta para colaborar e ajudar a reconstruir o que foi afetado pelo ciclone. A cooperação e a solidariedade demonstradas são exemplos de como a união das pessoas pode fazer a diferença em momentos de adversidade. A Cotricampo continuará apoiando as famílias atingidas, buscando amenizar os impactos causados pela tragédia e promovendo o bem-estar da região como um todo.

