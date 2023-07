Porto Mauá avança rumo a inauguração do primeiro Restaurante Flutuante no Rio Uruguai

No dia 11 de julho, a cidade de Porto Mauá deu um importante passo em direção ao desenvolvimento sustentável com a concessão da Licença Prévia e Instalação para a empresa Flores & Kafer Empreendimentos Ltda. Essa empresa pioneira irá construir o primeiro Restaurante Flutuante da região, que ficará ancorado na encantadora Orla do Rio Uruguai. A informação foi divulgada pelo Jornal Noroeste.

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, através do Departamento de Licenciamento Ambiental, concedeu a licença ambiental, permitindo que a empresa dê início à construção e montagem das estruturas. Os projetos serão cuidadosamente elaborados para serem instalados em uma balsa, garantindo que todas as medidas de preservação ambiental sejam atendidas.

Após uma análise minuciosa do processo pela Marinha do Brasil e a concessão da Licença de Operação pelo setor de licenciamento municipal, o restaurante estará pronto para operar e encantar os visitantes com uma experiência gastronômica única.

Os investidores responsáveis pelo empreendimento destacam que além de oferecer deliciosas opções de comida, bebidas e drinks, o Restaurante Flutuante também contará com música ao vivo, proporcionando um ambiente agradável e descontraído para os clientes. A ideia é que os visitantes tenham a oportunidade de desfrutar da beleza natural do Rio Uruguai enquanto apreciam uma refeição de qualidade.

Com a previsão de início do processo de construção das estruturas e adaptação na balsa em breve, a expectativa é que todos os moradores e visitantes da região possam desfrutar em breve dessa novidade incrível, que promete se tornar mais um atrativo turístico para Porto Mauá.

O prefeito Nego Weis ressalta que essa iniciativa demonstra o compromisso da cidade com o desenvolvimento sustentável e o turismo responsável. O Restaurante Flutuante não apenas irá oferecer uma experiência única aos visitantes, mas também contribuirá para a economia local, gerando empregos e estimulando o crescimento do setor turístico da região.

