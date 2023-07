Lei institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Paternidade Responsável

Câmara dos Deputados Há 1 hora Em Câmara dos Deputados Lei prevê uso de fita com desenho de girassóis para identificar pessoa com deficiência não aparente Depositphotos Cordão já é usado em vários países para identificar deficiências que não são aparentes A Lei 14.624/23, sancionada na segunda-feira...

Câmara dos Deputados Há 3 horas Em Câmara dos Deputados Lei institui o Dia Nacional da Pessoa com Visão Monocular André Santos/Prefeitura de Uberaba-MG O glaucoma pode ser uma das causas da visão monocular A Lei 14.622/23, sancionada na segunda-feira (17) pel...