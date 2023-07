Prefeito de Miraguaí decide reafirmar contrato de parceria com os bombeiros voluntários de Tenente Portela

Assinatura ocorreu no Gabinete do prefeito em Miraguaí (Foto: Rádio Líder/Cleiton Figueiredo)

Nesta segunda-feira (17), após uma longa discussão com seu secretariado e o procurador jurídico do município, o Prefeito Luis Carlos Hermann anunciou a decisão de reafirmar o contrato de parceria com os bombeiros voluntários de Tenente Portela em Miraguaí. Essa medida chega após o vencimento do contrato anterior, que deixou o município sem atendimento em casos de emergência.

Com a decisão, os bombeiros voluntários voltam a prestar atendimento à população em Miraguaí, o que foi recebido com entusiasmo tanto pelos moradores quanto pelos próprios bombeiros voluntários, que poderão retomar sua missão de proteger e salvar vidas na região.

A próxima etapa será a votação do projeto na câmara, que deve ocorrer na próxima sessão legislativa, já que o legislativo encontra-se em recesso no momento.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província