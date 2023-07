Prefeitura de Campo Novo inicia entrega de ajuda humanitária após temporal devastador.

Após um poderoso temporal atingir a cidade de Campo Novo na última quarta-feira, 12 de julho, deixando um rastro de destruição, a Prefeitura tomou a iniciativa de fornecer auxílio às famílias mais afetadas. No último sábado, 15 de julho, teve início a entrega de telhas de fibrocimento para os moradores que tiveram suas casas atingidas.

As famílias em situação de vulnerabilidade social, que realizaram o cadastramento junto à Secretaria de Assistência Social e Defesa Civil do Município, estão sendo prioritariamente atendidas. Além das telhas, também foram disponibilizadas lonas, colchões, cobertas, roupas e alimentação para ajudar a enfrentar esse momento difícil.

O trabalho humanitário está sendo conduzido de forma coordenada pelas equipes das secretarias de Assistência Social, Obras e Agricultura, em conjunto com a Defesa Civil do município. O material fornecido inclui telhas de diferentes espessuras (6 e 4 milímetros), além de pregos, parafusos e outros itens essenciais para a execução das obras de reconstrução.

A Prefeitura está totalmente mobilizada para minimizar os impactos causados pelo temporal, atuando em diversas frentes para apoiar as famílias atingidas. Além da entrega de ajuda material, a limpeza das áreas afetadas também está em curso e continuará ao longo desta semana.

A situação é tão grave que na última sexta-feira, 14 de julho, o prefeito de Campo Novo, Pedro dos Santos, declarou situação de emergência por meio do decreto nº 59/2023, reconhecendo a gravidade do desastre natural classificado como tempestade local convectiva vendaval.

Nesse contexto, a cidade recebeu a visita do governador em exercício, Gabriel Souza, que percorreu o bairro Progresso, onde as famílias mais vulneráveis foram duramente afetadas. Cerca de 80 moradias sofreram danos totais ou parciais na região. Durante o encontro na prefeitura, o governador em exercício se reuniu com o prefeito Pedro dos Santos e outras lideranças municipais para discutir o apoio do governo do Estado ao município e as principais necessidades da região.

