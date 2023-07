Travessia de barca entre Barra do Guarita e Itapiranga é retomada após recuo das águas do Rio Uruguai

A travessia foi retomada na manhã de hoje (Foto: Leandro Borges/Barra do Guarita)

Após um período de interrupção devido ao aumento do nível das águas do Rio Uruguai, a Barca Aliança retomou a travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga. A partir das 8 horas da manhã de hoje, a barca voltou a operar normalmente, possibilitando a passagem de pessoas e veículos.

Nas últimas horas, tem sido observado um recuo gradual do nível das águas, com uma queda média de cerca de 10 centímetros por hora durante a manhã de hoje. Esse recuo permitiu a reabertura da travessia, que havia sido interrompida desde a noite da última quarta-feira até esta quinta-feira.

A retomada da travessia é uma notícia positiva para os moradores e visitantes da região, que dependem desse meio de transporte para acessar as duas margens do rio. Com a normalização da passagem, espera-se que a rotina dos usuários seja restabelecida e que o fluxo de pessoas e veículos transcorra sem maiores interrupções.

As autoridades continuarão monitorando de perto o nível das águas do Rio Uruguai e tomarão as medidas necessárias para garantir a segurança durante a travessia. É importante que os usuários estejam atentos às condições e sigam as orientações dos responsáveis pela barca, a fim de evitar contratempos e garantir uma viagem tranquila.

A retomada da travessia é resultado do trabalho conjunto de equipes responsáveis pela barca e pela avaliação constante das condições do rio. A previsão é de que a passagem ocorra normalmente nas próximas horas, desde que não haja mudanças drásticas nas condições climáticas ou no nível das águas.