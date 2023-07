Comunidade de Sede Nova recebe apoio após fortes chuvas e ventos causarem danos

Nesta quinta-feira, 13 de julho, policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), em conjunto com o BOPE, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Exército Brasileiro e voluntários da comunidade, dedicaram-se integralmente ao auxílio da cidade de Sede Nova, que foi afetada por intensas chuvas e ventos no dia anterior, 12 de julho, resultando em danos significativos no município.

Durante todo o dia, o efetivo do 7° BPM desempenhou um papel fundamental na assistência à população, atuando no transporte, recebimento e distribuição de donativos para as pessoas afetadas. Além disso, os policiais militares também realizaram o controle do trânsito na região, garantindo a segurança e fluidez das vias.

Em um esforço contínuo, as equipes estão trabalhando incansavelmente para prestar suporte à comunidade, dedicando-se a uma série de ações em prol do bem-estar dos moradores de Sede Nova. Esse trabalho conjunto é fundamental para proporcionar o apoio necessário e ajudar a cidade a se recuperar dos estragos causados pelas condições climáticas adversas.

A solidariedade e a união de diferentes instituições e voluntários mostram a força da comunidade local diante das adversidades. O empenho conjunto é essencial para superar os desafios e reconstruir as áreas afetadas, buscando restabelecer a normalidade o mais breve possível.

As autoridades continuam monitorando a situação e prestando assistência à população. É importante que todos permaneçam alertas e sigam as orientações dos órgãos competentes para garantir a segurança e o apoio adequado durante esse período de recuperação.