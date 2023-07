Derrubadas auxilia na construção de instalações para atividade leiteira

Sede Nova Há 2 horas Em Cidades Ciclone extratropical causa perdas em rebanhos e danos em propriedades rurais na região Celeiro do Rio Grande do Sul Uma das principais preocupações está relacionada à necessidade de ordenha das vacas de alta produção leiteira

Barra do Guarita Há 2 horas Em Cidades Travessia de barca entre Barra do Guarita e Itapiranga é retomada após recuo das águas do Rio Uruguai Nas últimas horas, tem sido observado um recuo gradual do nível das águas, com uma queda média de cerca de 10 centímetros por hora durante a manhã de hoje