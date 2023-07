Gincana do Ipiranga começa com as provas culturais

Na manhã de quarta-feira, 12 de julho, os alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental à 3ª Série do Ensino Médio participaram da 1ª Etapa da Gincana Recreativa e Cultural, promovida e realizada pelo Colégio Ipiranga.

A prova cultural teve lugar no Centro de Eventos da escola, quando os alunos responderam questões, baseadas em textos previamente estudados, sobre Inteligência Artificial.

Esta etapa da Gincana tem o objetivo de instigar o aluno a demonstrar habilidades e competências em atividades em grupo.

A próxima etapa será no dia 26 de setembro, quando acontecem as provas recreativas.

