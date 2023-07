Vice-governador visitará a região para verificar estragos causados por temporal

O governador em exercício do Rio Grande do Sul, vice-governador do estado, Gabriel Souza, vai visitar por volta das 11 horas e cumpra agenda nos municípios de Campo Novo, Sede Nova e Humaitá.

Essas foram as cidades mais atingidas pelo ciclone extratropical que causou muitos estragos na região na última quarta-feira. A tendência é que o chefe do Governo Gaúcho em exercício anuncie a liberação de recursos para a região em socorro as comunidades mais atingidas pelo temporal.

Gabriel Souza está no comando do executivo do Rio Grande do Sul em virtude de viagem do governador Eduardo Leite aos Estados Unidos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.

■ Mensagens de reflexão no WhatsApp:

Clique aqui e receba as mensagens de reflexão do programa Estação Província