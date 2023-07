Travessias via Balsas interrompidas devido ao aumento do nível do Rio Uruguai

Com nível das águas elevadas, o transporte de balsas foi interrompidos em Barra do Guarita e Porto Soberbo (Foto: Jornal Força do Oeste)

As travessias via balsas que conectam a Região Celeiro com Santa Catarina e Argentina foram interrompidas desde a noite de quarta-feira devido às condições adversas causadas pelo alto volume de chuvas. O Rio Uruguai, onde as balsas operam, registrou um rápido aumento em seus níveis, obrigando as empresas responsáveis pelo transporte a paralisarem temporariamente suas atividades.

Nesta manhã, embora o ritmo de alta das águas tenha diminuído, os níveis do rio continuavam subindo na maioria dos pontos do seu leito. Na base de monitoramento dos Bombeiros em Itapiranga, Santa Catarina, o nível do rio já se aproximava dos 9 metros. A força das correntezas também era motivo de preocupação para aqueles que necessitavam realizar a travessia.

Por enquanto, não há previsão para a retomada dos serviços das balsas. As autoridades e empresas responsáveis estão acompanhando de perto a situação, avaliando constantemente as condições do rio e buscando garantir a segurança dos passageiros e das embarcações.

Enquanto isso, os moradores e viajantes que dependem dessas travessias devem buscar alternativas para se deslocarem entre as regiões afetadas. Recomenda-se que entrem em contato com as empresas de transporte ou autoridades competentes para obter informações atualizadas sobre a retomada das operações.

A interrupção das travessias via balsas representa um impacto significativo para o comércio e para as atividades econômicas locais, além de afetar diretamente os planos de viagem de muitas pessoas. É importante que todos fiquem atentos aos comunicados das autoridades e sigam as orientações para evitar possíveis transtornos.

A retomada dos trabalhos das balsas dependerá das condições climáticas e da redução dos níveis do Rio Uruguai. Enquanto isso, resta aguardar a melhora das condições e a normalização das travessias para garantir a conectividade entre as regiões afetadas.

