Temporal causa destruição em Sede Nova e região: ajuda é necessária

Um temporal de grande intensidade atingiu o município de Sede Nova e regiões vizinhas nesta quarta-feira, deixando um rastro de destruição e afetando gravemente a vida dos moradores. Os ventos fortes foram registrados principalmente na linha entre Humaitá e Sede Nova, onde galpões foram derrubados, árvores arrancadas e a cidade de Sede Nova sofreu com a queda de placas publicitárias e quebra de vitrines.

Os estragos causados pelo temporal foram significativos, com diversas casas destelhadas e galpões inteiros desabando. Além disso, prédios comerciais e instituições também foram afetados, incluindo um Posto de Combustíveis, a unidade da Cotrisal e a Agência da Sicredi, que sofreram danos severos. O impacto foi tão intenso que pelo menos seis pessoas precisaram ser encaminhadas ao hospital, sendo uma delas com ferimento mais grave e suspeita de fratura na clavícula. A situação também se estendeu a outras localidades, como Sanga Freitas e Duas Pontes, onde galpões foram derrubados e relatos de danos em residências foram recebidos.

Diante da magnitude dos estragos, as autoridades locais de Sede Nova, Humaitá e Nova Candelária estão se preparando para decretar situação de emergência nas próximas horas. Para lidar com a situação de calamidade, o 7º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com Bombeiros e Defesa Civil, está concentrando esforços no atendimento às áreas mais atingidas, prestando auxílio às vítimas e coordenando os trabalhos de resgate e recuperação.

Nesse momento difícil, a solidariedade da comunidade é fundamental. Por isso, as autoridades estão solicitando doações de cobertas, colchões e outros materiais essenciais, que podem ser entregues na Casa Paroquial de Sede Nova ou entrar em contato com a Brigada Militar em Três Passos pelo telefone 3522 1660. A colaboração de todos é crucial para auxiliar aqueles que perderam suas casas e pertences devido ao desastre natural.

O momento é de união e apoio mútuo, enquanto as equipes trabalham arduamente para amenizar os impactos e ajudar a reconstruir o que foi danificado pelo temporal. A solidariedade da população será determinante para que as comunidades afetadas possam se recuperar o mais rápido possível e retomar a normalidade em suas vidas.

