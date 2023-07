Temporal causa transtornos na região

O evento, que acontecerá no Restaurante do Tarzan, na cidade de Tenente Portela, está programado para sexta-feira às 19 horas.

Tenente Portela Há 3 horas Em Cidades Rotary Club de Tenente Portela realiza cerimônia de posse da nova presidência O evento, que acontecerá no Restaurante do Tarzan, na cidade de Tenente Portela, está programado para sexta-feira às 19 horas.