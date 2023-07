Rotary Club de Tenente Portela realiza cerimônia de posse da nova presidência

Neiva e Romeu assumem a liderança do Rotary em Tenente Portela (Foto: Arquivo Pessoal)

O Rotary Club de Tenente Portela está se preparando para um evento especial na próxima sexta-feira, dia 14. A organização promoverá a cerimônia de posse da sua nova presidência, marcando o início de um novo ciclo para o clube.

O evento, que acontecerá no Restaurante do Tarzan, na cidade de Tenente Portela, está programado para iniciar às 19 horas. Rotarianos, amigos e convidados estão ansiosos para se reunir e celebrar a gestão que chega ao fim, ao mesmo tempo em que dão as boas-vindas à nova liderança.

A posse da presidência do Rotary Club de Tenente Portela será um momento emocionante, pois a comunidade reconhece a vasta experiência e dedicação da rotariana Neiva Rigo Poersch. Sua nomeação é um reflexo de seu compromisso com os valores rotarianos e do trabalho exemplar realizado em prol da comunidade local.

Além de Neiva Rigo Poersch, Romeu Poersch também assumirá um papel importante na entidade. Juntos, eles liderarão o clube, buscando novas oportunidades para impactar positivamente a sociedade e promover projetos sociais relevantes.

A participação no evento requer a aquisição da ficha de presença, que está sendo comercializada pelos rotarianos ao valor de R$ 50. É essencial confirmar a presença até esta quinta-feira, a fim de garantir a organização adequada do evento e a presença de todos os participantes.

O Rotary Club de Tenente Portela convida a todos os interessados a participar desse momento especial, em que serão celebrados os esforços realizados pela gestão anterior e os novos desafios que serão enfrentados pela nova presidência.

Sobre o Rotary Club: O Rotary Club é uma organização internacional formada por líderes profissionais e voluntários engajados em causas humanitárias. Seus membros trabalham para promover a paz, combater doenças, fornecer água limpa e saneamento, apoiar a educação e desenvolver economias locais em comunidades ao redor do mundo.