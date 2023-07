Quectel lança novas antenas 4G/5G, LPWA e GNSS para ajudar os clientes a otimizar o desempenho dos dispositivos

A Quectel Wireless Solutions, provedora global de soluções de IoT, tem o orgulho de anunciar o lançamento de uma linha interessante de antenas criadas para atender uma ampla gama de requerimentos:

YEMN926J1A: Esta moderna antena combinada 9 em 1 montada com parafuso está na vanguarda da tecnologia. Oferece desempenho superior para redes 5G e foi criada para ser montada com parafuso, resultando em fácil instalação.

YECW000N1A: Esta antena externa é especificamente otimizada para redes em área ampla de baixa potência (LPWA, low power wide area). Fornece excelente conectividade para aplicações em LPWA e garante comunicação confiável e eficiente.

YEGT000W8A: Nossa avançada antena L1 e L5 com sistema global de navegação por satélite (GNSS, global satellite navigation system) é ideal para posicionamento e tempo precisos. Oferece precisão e confiabilidade aprimorados para aplicações em GNSS.

Essas antenas apresentam tecnologia inovadora e foram criadas para satisfazer as demandas dos requerimentos de conectividade atuais.

"Estamos orgulhosos com o lançamento destas três antenas novas, que completam ainda mais nossa linha de antenas 4G/5G, LPWA e GNSS", afirmou Norbert Muhrer, presidente e diretor de vendas da Quectel Wireless Solutions. "As antenas geralmente passam desapercebidas durante o desenvolvimento de um dispositivo, mas é importante capacitar os desenvolvedores com antenas que podem ser otimizadas para usos específicos, fornecendo-lhes o desempenho de que precisam para satisfazer as necessidades das suas aplicações. Essas novas antenas dão aos clientes ainda mais oportunidades de otimizar suas soluçõesàmedida em que constroem um mundo mais inteligente".

A antena combinada 9 em 1 YEMN926J1A 5G vem com montagem em parafuso e é otimizada para redes 5G e 4G. Inclui uma antena GNSS e mede 167 mm x 57 mm. Essa antena combinada também está em conformidade com a RoHS (Restrição de Certas Substâncias Perigosas) e com o REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos), e tem também a classificação IP67 e IP69K, o que significa que oferece proteção completa contra o ingresso de poeira e partículas atmosféricas, bem como contra água e líquidos até e inclusive imersão em até 1 metro de água. A classificação IP69K também significa que o produto consegue aguentar pressão de lavagem de 80-100 bar em fases de 14-16 l/min a temperaturas de até 80 °C.

A caixa de antena 5G/4G de banda ultra larga fornece ampla cobertura de 600-6.000 MHz, ao passo em que é compatível com redes 3G e 2G, bem como Cat-M e NB-IoT. A antena foi criada para funcionar com vários tamanhos de planos de aterramento ou em espaço aberto para fácil integração com conexões de nove cabos na antena conforme necessário e cabos com comprimento de 300 mm a 5.000 mm, ligados com conectores SMA. A antena omnidirecional montada com parafuso é fácil de instalar, tendo durabilidade maximizada e sendo compatível com os módulos da série RM520x da Quectel.

A antena externa YECW000N1A oferece alta eficiência com um baixo perfil e é otimizada para conexões em LPWA. Mede 149,73 mm x 49,91 mm x 35,5 mm e funciona nas bandas de frequência de 450-470 MHz, 700-960 MHz e 1710-2690 MHz. A antena externa 4G cobre as principais bandas LTE e é também compatível com 3G, 2G e LPWA.

Em conformidade com a RoHS, a antena YECW000N1A foi cuidadosamente criada para ser minimamente influenciada pelo ambiente interno dos dispositivosàqual está conectada. Isso possibilita que ela tenha melhor eficiência, radiação e ganho, ao passo em fornece desempenho otimizado para os produtos dos clientes. Uma outra vantagem é que a Quectel oferece opções flexíveis de instalação com a disponibilidade de conectores e personalização do comprimento dos cabos.

A YEGT000W8A complementa os mais recentes lançamentos de antenas da Quectel, sendo uma antena L1 e L5 GNSS ativa que suporta bandas de frequência de 1164-1189 MHz e 1559-1606 MHz. Medindo 65 mm x 45 mm, a antena GNSS está em conformidade com a RoHS e IP67.

A YEGT000W8A oferece opções de configuração para garantir o tipo de polarização mais adequado e foi especificamente desenvolvida para temporização de 5G RAN. Os produtos de posicionamento da Quectel são compatíveis com os modos de operação de banda única ou bandas múltiplas a fim de atender os vários requerimentos de posicionamento de alta precisão dos produtos dos clientes. Os tipos de conectores e os comprimentos dos cabos são fornecidos de forma personalizada de acordo com os requerimentos dos clientes.

Além de antenas, a Quectel também fornece um suporte abrangente aos designs das antenas, que inclui simulação, teste e fabricação de soluções personalizadas de antenas para satisfazer as necessidades específicas de aplicação dos clientes. Esse suporte, aliado a antenas inovadoras, ajuda a permitir que os clientes otimizem o desempenho dos dispositivos.

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Como organização altamente centrada no cliente, somos um provedor mundial de soluções de IoT com suporte e serviços de excelência. Nossa crescente equipe internacional de 5.900 profissionais define o ritmo da inovação em celulares, GNSS, módulos de Wi-Fi e Bluetooth, antenas, serviços e conectividade de IoT.

Com escritórios e suporte no mundo inteiro, nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT e ajuda a construir um mundo mais inteligente.

Para mais informações: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook e Twitter.

