A Signifyd lança seu novo Conselho Consultivo de Produtos para criar o futuro da proteção comercial com ajuda de marcas líderes

A Signifyd anunciou hoje o lançamento do seu novo Conselho Consultivo de Produtos, que reúne profissionais especialistas em risco e fraude online com profundo conhecimento e experiência no setor. O Conselho ajudará a Signifyd a continuar na liderança no mercado de proteção de e-commerce, sempre inovando para maximizar a receita das marcas e melhorar a experiência do cliente.

O Conselho inclui membros de alguns dos maiores e mais conhecidos e-commerces do mundo, abrangendo diversas verticais, regiões e modelos de negócios. A robusta experiência representa a ampla base de clientes da Signifyd e garante que,àmedida que impulsiona as soluções, estratégias e os negócios dos clientes para o futuro, a empresa elimine pontos cegos.

“A base da Signifyd é o relacionamento com os clientes”, disse J. Bennett, CCO da Signifyd, ao anunciar o Conselho Consultivo. “Estamos sempre desenvolvendo formas cada vez mais significativas de trabalhar juntos para lidar com os desafios, incentivar o crescimento das empresas e torná-las mais valiosas aos olhos dos seus clientes. O Conselho Consultivo de Produtos não é só mais uma forma de ouvir nossos parceiros comerciais. É também um canal para manter uma conversa sobre as melhores maneiras de tornar os negócios mais eficazes, eficientes e lucrativos.”

Os novos membros do Conselho Consultivo de Produto Signifyd são:

O Conselho Consultivo de Produtos se comunicará regularmente com os executivos da Signifyd e com os principais membros da equipe de produtos para compartilhar percepções e observações sobre os desafios que enfrentam, além dos tipos de soluções que teriam mais impacto nos negócios.

Eles terão acesso antecipado ao roteiro de produtos, e os especialistas em desenvolvimento, design, ciência de dados, risco e fraude da Signifyd solicitarão feedback sobre o direcionamento e o design das próximas soluções.

Além disso, eles se reunirão ao longo do ano para criar uma comunidade, gerar ferramentas e recursos criativos e formar uma parceria para ajudar a liderar o caminho para o futuro da proteção do e-commerce e da otimização das conversões.

Sobre a Signifyd

A Signifyd oferece uma plataforma integral de proteção para o e-commerce, que utiliza a Rede de E-commerces para maximizar as conversões, automatizar a experiência do cliente e eliminar o risco de fraude e abuso de consumidores para os e-commerces. As soluções da Signifyd oferecem a transparência e o controle que as marcas precisam para ter sucesso no mundo dinâmico do e-commerce. A Signifyd está entre as 10 empresas mais inovadoras em IA da Fast Company e é a fornecedora líder de segurança de pagamento e prevenção de fraudes 2023 para os 1.000 principais e-commerces. A empresa tem sede em San Jose, CA, com unidades em Denver, Nova York, Cidade do México, São Paulo, Belfast e Londres.

