Matchday Lança Videogame de Futebol Matchday Challenge: FIFA Women’s World Cup AU?NZ?2023™ Edition, um Produto Licenciado Oficialmente pela FIFA

Matchday, um desenvolvedor e editor de videogames casuais para 5 bilhões de torcedores de futebol, lançou oficialmente o jogo de trivialidades e previsão de partidas Matchday Challenge: FIFA Women’s World Cup AU?NZ?2023™ Edition, antes da Copa do Mundo Feminina da FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023 se aproximando rapidamente em 20 de julho e, de longe, o maior torneio de futebol feminino até hoje. Gratuito para jogar e acessível em qualquer aparelho com conexãoàInternet a nível mundial, o Matchday Challenge oferece aos jogadores a oportunidade de desbloquear cartões digitais exclusivos de suas estrelas favoritas da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2023, ao testar seus conhecimentos de torcedor, prevendo os times e jogadoras vencedoras, e competindo pela glória contra seus amigos e torcedores.

"Na Matchday, trabalhamos arduamente na criação de jogos com tema de futebol que reúnem os fãs em torno do 'belo jogo'", disse Sebastien de Halleux, Co-Fundador e Diretor de Jogos Eletrônicos da Matchday."Matchday Challenge é um jogo perfeito de companheirismo que reflete nossa torcida pela Copa do Mundo Feminina da Fifa e a ascensão meteórica do futebol feminino em geral. Construímos uma experiência interativa que irá unir fãs em torno de seu conhecimento e empolgação por estes incríveis times femininos, ao mesmo tempo em que oferece aos fãs formas de desbloquear e coletar belos cartões digitais de suas jogadoras favoritas, que podem possuir para sempre ou trocar como quiserem."

O Matchday Challenge permite que os fãs mostrem seus conhecimentos sobre futebol respondendo a uma série de perguntas rápidas. À medida que os jogadores respondem às perguntas corretamente, eles avançam no campo até marcar um gol. Quanto mais gols marcarem, mais cartas digitais exclusivas os jogadores poderão ganhar enquanto buscam aumentar sua coleção, exibidas em sua própria galeria personalizada de cartas femininas da Copa do Mundo Feminina da FIFA a nível mundial. Os jogadores também podem enfrentar a comunidade da Matchday prevendo o vencedor de cada partida e o placar final, enquanto sua crescente lista de cartas de jogadoras turbina sua ascensão na tabela de classificação.

A Matchday está inaugurando uma categoria totalmente nova de jogos esportivos em que os fãs criam times virtuais coletando cartões digitais de suas jogadoras de futebol favoritas. Os jogadores têm a verdadeira propriedade dos cartões e outros itens digitais que adquirem como parte do Matchday Challenge,àmedida que coletam, negociam e fazem crescer seu time dos sonhos. Enquanto o ecossistema Matchday aumenta, os jogadores continuarão podendo jogar com seus cartões da Copa do Mundo Feminina da FIFA em qualquer título futuro da Matchday.

A Matchday já percebeu o sucesso com o lançamento do jogo por tempo limitado Matchday Challenge: FIFA World Cup Qatar 2022™ Edition, que coincidiu com a Copa do Mundo Masculina da FIFA do ano passado. O minijogo registrou quase 600.000 inscrições durante o torneio, com mais de dois milhões de cartões de jogadores distribuídos.

Os fãs podem pular direto para a ação do Matchday Challenge: FIFA Women’s World Cup AU?NZ?2023™ Edition em challenge.matchday.com. Os jogadores também terão a chance de ganhar uma seleção de prêmios exclusivos de futebol do mundo real e vouchers para o FIFA® Store com produtos oficiais da Copa do Mundo Feminina da FIFA e muito mais.

Para saber mais, acesse matchday.com e se unaàMatchday no Twitter e Discord para as atualizações mais recentes.

Sobre a Matchday

A Matchday desenvolve jogos para 5 bilhões de torcedores de futebol com jogadores e torneios oficialmente licenciados, em parceria com a FIFA e a FIFPRO. A empresa foi fundada por veteranos de tecnologia e jogos eletrônicos que iniciaram e venderam empresas com sucesso, incluindo Playfish (aquisição EA), Glu Mobile (IPO), Hoodline (aquisição Nextdoor), Spin (aquisição Ford) e Viki (aquisição Rakuten ). A Matchday é incubada pela Play Time de Leo Messi e apoiada por grandes investidores, com equipes em San Francisco e Barcelona.

Sobre a FIFA

A FIFA existe para regular o futebol e desenvolver o jogo em todo o mundo. Desde 2016, a organização evoluiu com rapidez a uma corporação que pode servir de modo mais eficaz ao nosso jogo para o benefício de todo o mundo.

