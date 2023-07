NOAA e UK Met Office Compartilham Percepções e Lições Aprendidas em Portais de Resiliência Climática

Esri, líder mundial em tecnologia de sistema de informações geográficas (GIS), anunciou hoje a agenda para sua coletiva de imprensa na Conferência de Usuários de 2023 da empresa. O evento será acessível presencialmente e via transmissão ao vivo.

Quem:

Jack Dangermond, Fundador e Presidente da Esri

Dr. Richard Spinrad, Subsecretário de Comércio da NOAA para Oceanos e Atmosfera, e Administrador da NOAA

Richard Bevan, Diretor de Tecnologia do Met Office do Reino Unido

Onde:

Hilton Bayfront, San Diego. 1 Park Blvd. San Diego, CA 92101 Cobalt 500;

ou via transmissão ao vivo. Solicite o link pelo e-mail [email protected]

Quando:

Terça-feira, 11 de julho de 2023, 11:15 h PDT

Por que:

Lidar com a mudança climática em escala nacional requer uma enorme mobilização de dados, recursos e ferramentas prontos para uso, que as comunidades em todos os níveis podem aplicar aos desafios atuais e futuros. As agências federais dos governos dos EUA e do Reino Unido estão adotando uma abordagem geográfica, reunindo níveis de dados oficiais do governo. Ouça líderes influentes da Esri, NOAA e do Met Office sobre como estão usando a tecnologia geoespacial para descobrir informações específicas de localização para planejamento comunitário, formulação de políticas e ação climática. Obtenha uma atualização sobre os portais climáticos que ambas as agências lançaram recentemente e saiba mais sobre o que está acontecendo, e o que é possível quando o GIS é aplicadoàmitigação das mudanças climáticas.

