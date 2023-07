Alphawave Semi lança silício personalizado baseado em chiplets para cargas de trabalho de IA generativa e centrais de dados com gravações de 3 nm bem-sucedidas de IP HBM3 e UCIe

Alphawave Semi (LSE: AWE), líder mundial em conectividade de alta velocidade para infraestrutura de tecnologia do mundo, anunciou hoje duas gravações bem-sucedidas no processo de 3 nm mais avançado da TSMC de seus IPs PHY, High Bandwidth Memory 3 (HBM3) e Universal Chiplet Interconnect Express™ (UCIe™), abrindo o caminho para uma nova geração de plataformas de silício habilitadas para chiplets, adaptadas para hiperescaladores e clientes de infraestrutura de dados. Em particular, a Alphawave Semi é a primeira empresa a anunciar o IP PHY UCIe com suporte a taxas de dados de matriz a matriz mais rápidas de 24 Gbps por faixa, oferecendo uma impressionante largura de banda de 7,9 Tbps em um espaço reduzido de um milímetro de um chipàbeira-mar.

A tecnologia de processo TSMC 3 nm é vital para a criação de chips avançados que podem efetivamente lidar com o aumento exponencial de dados gerados por IA, com demandas por mais computação, largura de banda de memória, velocidades I/O e eficiência energética. A plataforma de silício personalizada habilitada para chiplets de 3 nm da Alphawave Semi é construída em conectividade IP flexível e personalizável. Os clientes se beneficiam dos subsistemas IP otimizados para aplicativos da Alphawave Semi e da experiência com o ecossistema TSMC 3DFabric™ para integrar interfaces avançadas como CXL™, UCIe™, HBMx e Ethernet em chips e chiplets personalizados.

HBM3: Satisfazendo a crescente demanda por largura de banda

Em sistemas de IA e computação de alto desempenho (HPC), em que o principal indicador de desempenho é a largura de banda da memória por Watt, a HBM surge como a melhor escolha, ao oferecer a maior largura de banda, ocupação de área ideal e eficiência energética superior.

O IP PHY HBM3 da Alphawave Semi se destina a interfaces de memória de alto desempenho de ponta de até 8,6 Gbps e 16 canais, operando com consumo de energia muito baixo. Os clientes estão implantando soluções completas de subsistema HBM da Alphawave Semi, que integram o PHY HBM com um controlador HBM versátil compatível com JEDEC e altamente configurável que pode ser ajustado para maximizar a eficiência de IA específica do aplicativo e cargas de trabalho de computação de alto desempenho.

UCIe: Avançando rumo a um ecossistema universal de chiplets

Os chiplets estão prestes a dominar o mundo dos semicondutores de IA de centrais de dados de alto desempenho devido às suas inúmeras vantagens sobre designs monolíticos tradicionais, incluindo maior flexibilidade, escalabilidade, eficiência de energia e economia. Ao aproveitar os avanços em pacotes multimatrizes, os projetistas de sistemas podem mesclar e combinar chiplets de computação, memória e IO pré-construídos ou personalizados em diferentes nós de processo, criando sistemas completos em um pacote (SIPs), e abrindo caminho para o SiP se tornar a placa mãe do sistema no futuro.

O IP PHY UCIe da Alphawave Semi é um IP de interface extremamente eficiente em termos de consumo de energia, baixa latência e altamente confiável, concebido para conectar a matriz de silício de chiplets no mesmo pacote em velocidades máximas de 24 Gbps por fio enquanto consome menos de 0,3 pico J de energia por bit. O PHY UCIe pode ser emparelhado com controladores PCIe, CXL e streaming da Alphawave Semi para oferecer suporte ao ordenamento completo de protocolos UCIe. O PHY pode ser configurado para suportar pacotes avançados, como Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS®) e Integrated Fan-Out (InFO) da TSMC, que maximizam as densidades de sinal, bem como substratos orgânicos para uma solução mais econômica.

Praveen Vaidyanathan, Vice-Presidente e Diretor Geral do Grupo de Produtos de Computação da Micron , disse, "A IA generativa está impulsionando os requisitos de desempenho em centrais de dados, alimentando a demanda por soluções de memória avançadas como HBM3 para oferecer largura de banda muito alta com eficiência energética aperfeiçoada. A gravação da solução HBM3 da Alphawave Semi no processo de 3 nm mais avançado da TSMC é um novo marco promissor. Ele permite que os provedores de serviços em nuvem aproveitem os subsistemas IP HBM3 da Alphawave Semi e os recursos de silício personalizados para acelerar cargas de trabalho de IA na infraestrutura de centrais de dados de última geração."

Dr. Debendra Das Sharma, Presidente do UCIe Consortium, disse, "Estamos empolgados em ver a Alphawave Semi gravar um IP UCIe de 24 Gbps/pista em um processo de 3 nm. Este marco demonstra como a UCIe pode ajudar a impulsionar a inovação através de conectividade de chiplets de ponta, e damos as boas-vindas ao compromisso da Alphawave Semi em fornecer IPs que suportam o desenvolvimento de um ecossistema aberto de chiplets."

"Com nosso foco em semicondutores integrados verticalmente, estamos animados em oferecer uma plataforma abrangente de conectividade de chiplets de 3 nm para clientes de hiperescaladores e infraestrutura de dados, a fim de acompanhar o aumento de aplicativos com uso intensivo de dados, como IA generativa", disse Tony Pialis, Diretor Executivo e Co-Fundador da Alphawave Semi. "Nossas gravações de 3 nm mais recentes são uma prova da dedicação da Alphawave Semiàliderança tecnológica em conectividade e nossos esforços de cooperação para promover um ecossistema aberto de chiplets."

"Estamos entusiasmados em anunciar gravações simultâneas de nosso IP HBM3 e nosso primeiro IP UCIe de 24 GT/s do setor para tecnologia de 3 nm da TSMC, que são os principais habilitadores de nosso portfólio de chiplets de I/O", disse Mohit Gupta, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Silício Personalizado e IP na Alphawave Semi. "Nossos principais clientes de hiperescaladores e infraestrutura de centrais de dados agora podem mesclar e combinar SoCs personalizados de 3 nm de alto desempenho com chiplets de conectividade I/O da Alphawave Semi, ao oferecer um novo nível de flexibilidade e escalabilidade para seus sistemas habilitados para IA."

Sobre a Alphawave Semi

A Alphawave Semi é líder mundial em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura de tecnologia do mundo. Diante do crescimento exponencial de dados, a tecnologia da Alphawave Semi atende a uma necessidade crucial: permitir que os dados trafeguem com mais rapidez, confiabilidade e maior desempenho com menor consumo de energia. Somos uma empresa de semicondutores verticalmente integrada e nossos produtos de IP, silício personalizado e conectividade são implantados por clientes internacionais de primeiro nível em centrais de dados, computação, rede, IA, 5G, veículos autônomos e armazenamento. Fundada em 2017 por uma equipe técnica especializada com histórico comprovado no licenciamento de IP de semicondutores, nossa missão é acelerar a infraestrutura de dados cruciais no centro de nosso mundo digital. Para saber mais sobre a Alphawave Semi, acesse: awavesemi.com.

Alphawave Semi e o logotipo Alphawave Semi são marcas comerciais da Alphawave IP Group plc. Todos os direitos reservados.

