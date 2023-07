Esri Lança o Mais Recente Mapa de Cobertura Terrestre com Modelagem de IA Aperfeiçoada

Os mapas de uso / cobertura terrestre (LULC) contextualizam e quantificam os impactos dos processos da Terra e da atividade humana no meio ambiente. Organizações em todo o mundo agora estão usando estas ferramentas para informar as decisões políticas e de gerenciamento terrestre em torno de questões como o desenvolvimento sustentável. Em apoio contínuo a estes usuários e suas metas, a Esri, líder mundial em inteligência de localização, em parceria com o Impact Observatory, lançou um mapa global de uso / cobertura terrestre do mundo com base em dados mais atualizados do satélite Sentinel-2 de 10 metros para todos os anos desde 2017. Após os últimos dados de 2022 divulgados no início deste ano, o modelo de inteligência artificial (IA) para classificação foi aperfeiçoado, tornando os mapas mais consistentes temporalmente.

As mudanças ano a ano detectadas nos mapas de séries temporais LULC podem ser indicadores-chave para analistas e tomadores de decisão. O modelo de IA que executa a classificação mundial foi otimizado para reduzir a insuficiência do modelo, a ambiguidade de classe e a sensibilidadeàvariabilidade sazonal. O resultado é uma maior confiança de que as mudanças detectadas representam mudanças significativas no mundo real.

"Os usuários estão trabalhando com mapas que refletem com precisão eventos e processos terrestres que vêm ocorrendo na realidade", disse Sean Breyer, Diretor de Programas da Esri para o ArcGIS Living Atlas of the World. "Estamos constantemente atualizando nosso mapa de cobertura terrestre com novos dados e recursos, e esta última melhoria garante que qualquer pessoa que veja a mudança temporal possa ter certeza de que o que está vendo representa o mundo natural."

Com lançamentos anuais planejados, os usuários têm a opção de fazer comparações ano a ano na cobertura mundial terrestre hoje e no futuro. Isto é sobretudo importante para organizações como agências de recursos governamentais nacionais que usam estes dados para definir prioridades de planejamento terrestre e determinar alocações orçamentárias. Governos, empresas e cientistas agora podem fazer essas comparações de dados de modo mais confiável.

A Esri desenvolveu sua série temporal Sentinel-2 de 10 metros sobre uso / cobertura terrestre com imagens do Sentinel-2 da Agência Espacial Europeia (ESA) hospedadas no computador planetário da Microsoft e com fluxos de trabalho de aprendizagem automática desenvolvidos pelo Impact Observatory, parceiro Silver da Esri.

"Com o apoio da Esri, o Impact Observatory foi capaz de aprimorar ainda mais estes mapas totalmente automatizados do mundo, que já foram avaliados independentemente como os mapas globais de cobertura terrestre mais precisos estão disponíveis", disse Steve Brumby, Diretor Executivo do Impact Observatory. "Estes mapas fornecem informações importantes sobre os padrões em grande escala de nosso planeta em transformação."

A série temporal mundial LULC está disponível online a mais de 10 milhões de usuários de software do sistema de informações geográficas (GIS) através do ArcGIS Living Atlas of the World da Esri, a principal coleção de informações e serviços geográficos, incluindo mapas e aplicativos. Ele também pode ser visualizado no explorador de cobertura terrestre do Sentinel-2, um aplicativo online dinâmico e pronto para uso que permite que qualquer pessoa em qualquer lugar observe facilmente as mudanças.

Para explorar online o mapa atualizado e aprimorado da cobertura terrestre da Esri agora, acesse livingatlas.arcgis.com/landcoverexplorer.

Sobre o Impact Observatory

O Impact Observatory é uma empresa de tecnologia orientada a missões que traz algoritmos impulsionados por inteligência artificial (IA) e dados sob demanda para análise de riscos ambientais e sustentabilidade para governos, organizações sem fins lucrativos, empresas e mercados. O Impact Observatory está empenhado em tornar os dados geoespaciais mais acessíveis a todos. Fundado em 2020 em Washington, DC, o Impact Observatory tem a missão de capacitar tomadores de decisão internacionais a serem super-heróis planetários, com informações baseadas na ciência, oportunas e acionáveis de que precisam para ter sucesso. Saiba mais em impactobservatory.com.

Sobre a Esri

A Esri, líder mundial de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, a Esri tem seu software implantado em centenas de milhares de organizações ao redor do mundo, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e análise geoespacial, a Esri desenvolve as mais inovadoras soluções que utilizam uma abordagem geográfica para solucionar alguns dos problemas mais complexos do mundo, que a coloca no contexto crucial da localização. Acesse esri.com.

Copyright © 2023 Esri. Todos os direitos reservados. Esri, o logotipo do globo Esri, The Science of Where, esri.com e @esri.com são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Esri nos EUA, na Comunidade Europeia ou em algumas outras jurisdições. Outras empresas e produtos ou serviços aqui mencionados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas de seus respectivos proprietários de marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230710166466/pt/

Jo Ann Pruchniewski

Relações Públicas da Esri

Cel.: 301-693-2643

E-mail: [email protected]