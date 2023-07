UNIDO e Huawei lançam a Aliança Global em Inteligência Artificial para Indústria e Manufatura (AIM Global) na Conferência Mundial de IA em Xangai

Na sexta Conferência Mundial de Inteligência Artificial (WAIC), UNIDO, Huawei e outras empresas lançaram oficialmente, em 6 de julho de 2023, a “Aliança Global em Inteligência Artificial para Indústria e Manufatura” (AIM Global). Liderada pela UNIDO, a AIM Global integrará parcerias públicas e privadas para promover o uso e a inovação em torno da IA na indústria e na manufatura.

Mr. Ciyong Zou, Deputy to the Director General and Managing Director of UNIDO, Vicky Zhang, Vice President of Corporate Communications at Huawei, and other partners during the official launch of AIM Global (Photo: Huawei)

Em seu discurso durante a cerimônia de abertura da WAIC, Gerd Müller, diretor geral da UNIDO, afirmou: “É nossa responsabilidade compartilhada garantir que os avanços no campo da IA sejam feitos de maneira segura, ética, sustentável e inclusiva. A AIM Global reconhece a importância de superar a exclusão digital entre nações e indústrias e garantir que nenhuma pessoa seja deixada para trás na revolução da IA. A AIM Global estará na vanguarda da formação do panorama da IA. Vamos trabalhar de forma colaborativa para construir um futuro onde a IA seja uma força para o bem, onde seus benefícios estejam ao alcance de todo mundo e onde a inovação prospere em harmonia com nossos valores compartilhados”.

“Temos orgulho de ser uma parceria estratégica da AIM Global. Trabalhando em estreita colaboração com a UNIDO e outras empresas da Alliance, a Huawei usará a IA para promover um novo impulso ao desenvolvimento da indústria”, comentou Vicky Zhang, vice-presidente de Comunicação Corporativa da Huawei. Ela adicionou: “A Huawei está criando uma base sólida em recursos de computação e está lançando vários modelos grandes projetados para setores específicos. Nosso objetivo é desenvolver soluções de IA que atendam todas as indústrias de maneira mais eficaz – e que apoiem melhor a pesquisa científica”.

A Aliança se beneficiará das redes locais e informações dos escritórios de promoção de investimento e tecnologia da UNIDO que oferecem suporte a PME no mundo inteiro. A profunda compreensão resultante dos desafios reais das PME em todos os setores abastecerá a estratégia da AIM Global no caminho para maximizar seu impacto. A UNIDO está empenhada em apoiar esforços pioneiros para aumentar a competitividade industrial e o desenvolvimento sustentável por meio da IA.

A AIM Global servirá como uma plataforma para colaboração, compartilhamento de conhecimento e desenvolvimento de práticas recomendadas. Ela se concentrará em quatro áreas principais. Primeiro, a AIM Global facilitará a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de IA específicas para a indústria e a manufatura. Em segundo lugar, a Aliança e suas parcerias se comprometerão a desenvolver e promover diretrizes éticas para o uso de IA na indústria e na manufatura. Isso incluirá critérios ambientais e sociais. Em terceiro, com a ajuda da Aliança, a UNIDO tentará transmitir recomendações de políticas sobre o uso de IA na indústria e manufatura a governos e organizações internacionais. A previsão é de que isso alimente o desenvolvimento de estratégias nacionais de IA. Por fim, a AIM Global promoverá a adoção das práticas recomendadas para o uso de IA na indústria e na manufatura.

A Huawei apoiará ativamente a AIM Global com estudos de caso sobre implementação de IA industrial e informações sobre sua pesquisa e desenvolvimento, além de disponibilizar sua rede internacional de especialistas.

