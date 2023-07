Inteligência Artificial analisa consumidores e deixa e-commerce mais eficiente

O comércio eletrônico teve um salto de 225% no Brasil desde o início da pandemia de Covid-19. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o total de vendas online no país passou de R$ 57 bilhões em 2019 para R$ 187 bilhões em 2022. Os dados são do Observatório do Comércio Eletrônico.

Essa explosão de demanda gera desafios para o varejo online. Em algumas cidades do Brasil, as plataformas de e-commerce já fazem entregas em menos de 24 horas após os pedidos, porém, quando se trabalha com milhares de produtos distintos é preciso ir além de um rigoroso controle de estoques. É aí que entra a Inteligência Artificial.

Os algoritmos desenvolvidos para este setor analisam, em tempo real, o comportamento dos consumidores nos sites de compras e recomendam aos varejistas qual o mix ideal de produtos para cada período do ano ou região do país. Tudo isso bem antes dos clientes decidirem o que irão adquirir.

“A maior parte do varejo ainda planeja suas compras olhando pelo retrovisor, de acordo com o histórico de vendas. Mas como a realidade muda rapidamente, essas redes também vivem gerenciando crises de estoque. O que nossos algoritmos fazem é analisar todos esses dados e variáveis para apontar diariamente qual a melhor combinação de produtos, que não resulte em sobra nem falta, e ainda sugerem os melhores preços para atingir a margem de lucro necessária”, explica Victor Rosa, da iEVO, empresa especializada em automação de decisões de negócios.

Segundo ele, os algoritmos são programados de acordo com a estratégia comercial e financeira de cada varejista. “Desta forma, se o robô detectar qualquer risco em algum ponto crítico do negócio, ele mesmo emite alertas e recomendações de quais ações devem ser tomadas para corrigir a rota. Por exemplo, se alguma variável impactar as vendas de um produto estratégico, a Inteligência Artificial sugere uma promoção relâmpago, regulando os estoques e preservando as margens de lucro”, relata o especialista.

Outra vantagem, de acordo com a iEVO, é que a própria máquina vai aprendendo com as recorrências dos processos e, com isso, toma decisões cada vez mais acertadas. “O maior benefício da Inteligência Artificial é permitir que as pessoas concentrem sua energia na gestão estratégica dos negócios e não em descobrir o que está ocorrendo em seus estoques”, destaca Victor Rosa.

A iEVO já vem implantando suas soluções em grandes redes de varejo. Em uma dessas empresas, o algoritmo eliminou até as filas de caminhões que aguardavam para fazer suas entregas nas lojas. Com a análise em tempo real dos dados de vendas e outras variáveis, a distribuição passou a ser feita de acordo com o mix ideal de produtos para cada unidade. E a Inteligência Artificial hoje indica até os itens que devem estar na prateleira a cada dia e quais os melhores preços para a ocasião.

