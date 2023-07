Desembargadores do TJ/RS visitarão Tenente Portela nesta quarta-feira

Corregedor-geral da Justiça do Tribunal de Justiça do RS, desembargador Giovanni Conti,(Foto: Gabriela Hautrive)

Os advogados de Tenente Portela e região receberão nesta quarta-feira em Tenente Portela a visita de representantes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em mais um passo em direção à instalação de uma segunda vara judicial na comarca local.

Organizada pela OAB Subseção Três Passos-RS e pela Comissão Pró Segunda Vara para a Comarca de Tenente Portela-RS, serão recebidos no município o Corregedor Geral do TJ/RS Dr. Giovanni Conti, e o ouvidor do mesmo tribunal Altair de Lemos Júnior, Ouvidor do TJ/RS. Acompanhando-os estará o Corregedor Regional Alejandro Cesar Rayo Werlang.

O encontro acontecerá durante um almoço no Mantovani Eventos e contará com a presença de autoridades do município e região. A visita dos desembargadores proporcionará uma oportunidade de diálogo e aproximação entre a OAB, a comunidade de Tenente Portela e o Poder Judiciário, demonstrando o apoio para a instalação da nova Vara Judicial.

