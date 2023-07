Programa Avançar executa obras de construção de açudes em Miraguaí

O Município de Miraguaí, no Rio Grande do Sul, está em fase de execução das obras de construção de açudes por meio do Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural - Eixo estratégico irriga+RS, do Governo do Estado.

O programa tem como finalidade incentivar a utilização adequada e sustentável de reservatórios de água nas propriedades agrícolas. No caso de Miraguaí, o município foi contemplado com recursos para a construção de 12 açudes, dos quais 11 já foram executados.

Esses açudes terão uma função importante, pois irão abastecer os sistemas de irrigação projetados, fornecer água para dessedentação animal e ajudar a mitigar os impactos das estiagens na economia local e no Estado como um todo.

Através do Programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural, o Governo do Estado busca promover ações que fomentem a sustentabilidade na agricultura e pecuária, contribuindo para o desenvolvimento rural e a preservação ambiental. A construção dos açudes em Miraguaí representa um passo importante nessa direção, incentivando a utilização adequada dos recursos hídricos e fortalecendo o setor agropecuário na região.

