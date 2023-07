Tecnologia do ChatGPT pode se tornar uma aliada dentro das empresas

A tecnologia de Inteligência Artificial (IA) pode se tornar aliada às organizações, possibilitando o aprimoramento dos seus sistemas, com o objetivo de otimizar as atividades do dia a dia, assim como, permitir a entrega mais assertiva de resultados e experiências. De acordo com a Pesquisa Agenda 2023, publicada pela Deloitte, 70% das empresas entrevistadas têm como parte da estratégia de negócios o investimento em IA. Sendo que, pelo menos 20% delas, já fazem uso do recurso tecnológico.

Ainda de acordo com a pesquisa, parte dessas empresas (13%) aplicam a AI para o suporte ao cliente. Dentro desse cenário, um exemplo de recurso tecnológico que pode ser usado para desenvolver e aperfeiçoar o relacionamento com o consumidor, é a integração do ChatGPT a outros sistemas da companhia. A junção de processos de suporte com a tecnologia possibilita o fornecimento de informações que podem ser utilizadas para estudar e esquematizar o comportamento de compras dos clientes e otimizar as estratégias competitivas.

Para Ricardo Nunes, CEO da TRIYO Tecnologia, ter os sistemas integrados e conversando entre si é muito importante, pois permite que as informações se movam entre os departamentos, gerando melhor troca e entendimento dos dados. “Dessa forma, os gestores podem propor estratégias de vendas e melhorias no atendimento, além de melhorar os controles e a produtividade, diminuindo os problemas do dia a dia”, comenta Nunes.

Existem algumas aplicações que podem exemplificar como o ChatGPT pode ser usado para aprimorar as relações com os consumidores, como a integração com o CRM (Customer Relationship Management), possibilitar o atendimento ao cliente por chatbot, fazer a automação de processos e ter a consolidação de dados junto ao business intelligence.

Atenção a integração

O CEO da TRIYO alerta que para ter um uso completo e seguro da integração dos sistemas com a inteligência artificial, alguns pontos de atenção devem ser observados, para que não seja perdido nenhum dado ou interação com os clientes, como: realizar o gerenciamento de vários formatos de dados, fazer demandas escalonáveis e zelar pela segurança das informações.

“É recomendável que as empresas realizem constantemente testes e monitoramento do desempenho do sistema, para garantir sua efetividade e aprimorar continuamente o atendimento ao cliente. Além disso, cumprir com as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, implementando medidas de segurança adequadas para proteger as informações coletadas durante as interações”, complementa Ricardo Nunes.

Com os devidos cuidados e utilizando tecnologias especializadas que garantam a segurança das informações, o ChatGPT pode ser uma ferramenta de auxílio em todos os processos internos da empresa, aprimorando produtos, serviços e a experiência do usuário, para que atendam às suas necessidades e expectativas.